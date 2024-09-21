Росія викрала українське зерно з ТОТ на суму понад 30 млрд грн

В Офісі Генерального прокурора заявили, що збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.
Головні тези:
- Викрадення українського зерна Росією становить понад 30 млрд грн, що загрожує продовольчій безпеці країни та інших держав.
- Спроби Росії позбавити українців засобів до існування та виробництва зернових показують координацію її політики та загрозу глобальній безпеці.
- Росія вивозить викрадене зерно до Криму та на територію РФ для подальшого експорту, що є порушенням міжнародного права та загрожує продовольчій безпеці країни.
Росія продовжує викрадати українське зерно з ТОТ
У прокуратурі виділили два періоди атак Росії на агропромислову інфраструктуру, що мають прив’язку до «зернової угоди».
До її підписання обстріли здійснювалися з артилерійських систем в прифронтових зонах: найбільше уражених об’єктів у Миколаївській (59) та Херсонській (78) областях. Після того, як Україна відмовилася від загрозливих умов країни-агресора, масштаби ударів почали розширюватися. У першу чергу ціллю стала Одеса та Одеська область, яка має найбільш потужну і розвинену інфраструктуру.
За його словами, відтоді Росія стала використовувати великий діапазон абсолютно різних засобів ураження. Це ударні безпілотники типу Shahed, балістичні ракети «Іскандер», ракети тактичної авіації та ракети морського та наземного базування.
За його словами, Росія намагається позбавити українців засобів до існування: намагається вкрасти зерно, а якщо це не вдається — знищити.
Бєлоусов додав, що лише на сьогодні збитки, які Україна отримала внаслідок привласнення зерна, попередньо складають понад 30 млрд грн.
Враховуючи масштаби таких злочинів, однозначно як мінімум простежується злочин проти людяності, один з елементів геноциду, який пов’язаний зі створенням умов для фізичного знищення нації. Йдеться про позбавлення нації умов для виживання, адже ми знаємо, який потенціал має зерно.
РФ викрала пів мільйона тонн зерна з ТОТ Запорізької області
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, окупанти незаконно вивозять зерно до Криму та на територію РФ, а потім експортують мільйони тонн зернових та технічних культур. Тільки через викрадене зерно втрати агросектору Запорізької області лише в перший рік окупації становили понад 7 млрд дол.
На початок повномасштабної війни в Запорізькій області обробляли 1,8 млн га ріллі. Зараз 80% (1,4 млн га) цих земель перебувають під окупацією або в зоні активних бойових дій. Саме з цих територій окупанти збирають і крадуть врожай.
Також, за словами Федорова, окупанти вивезли з елеваторів, зерносховищ та порту Бердянська врожаї попередніх років.
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