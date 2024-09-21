Росія викрала українське зерно з ТОТ на суму понад 30 млрд грн

В Офісі Генерального прокурора заявили, що збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.

Росія продовжує викрадати українське зерно з ТОТ

Фактично Росія шантажує світову спільноту реальною можливістю створення голоду для інших країн. Внаслідок атак на зернову та портову інфраструктуру під ризиком існування опинилася ціла низка країн Африки й Азії, які отримували українське зерно. Бо Україна вважалася і є до цього часу одним з ключових постачальників Світової продовольчої програми, — заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГП Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice. Поширити

У прокуратурі виділили два періоди атак Росії на агропромислову інфраструктуру, що мають прив’язку до «зернової угоди».

До її підписання обстріли здійснювалися з артилерійських систем в прифронтових зонах: найбільше уражених об’єктів у Миколаївській (59) та Херсонській (78) областях. Після того, як Україна відмовилася від загрозливих умов країни-агресора, масштаби ударів почали розширюватися. У першу чергу ціллю стала Одеса та Одеська область, яка має найбільш потужну і розвинену інфраструктуру.

За його словами, відтоді Росія стала використовувати великий діапазон абсолютно різних засобів ураження. Це ударні безпілотники типу Shahed, балістичні ракети «Іскандер», ракети тактичної авіації та ракети морського та наземного базування.

Це говорить лише про те, що це добре скоординована політика Росії. У таких атаках задіяні абсолютно різні роди військ. І рішення синхронно здійснювати атаки приймаються найвищим військово політичним керівництвом Російської Федерації. Поширити

За його словами, Росія намагається позбавити українців засобів до існування: намагається вкрасти зерно, а якщо це не вдається — знищити.

Бєлоусов додав, що лише на сьогодні збитки, які Україна отримала внаслідок привласнення зерна, попередньо складають понад 30 млрд грн.

Враховуючи масштаби таких злочинів, однозначно як мінімум простежується злочин проти людяності, один з елементів геноциду, який пов’язаний зі створенням умов для фізичного знищення нації. Йдеться про позбавлення нації умов для виживання, адже ми знаємо, який потенціал має зерно.

РФ викрала пів мільйона тонн зерна з ТОТ Запорізької області

Цьогоріч з області було вивезено близько пів мільйона тонн пшениці, що становить сьому частину всього зерна, яке Росія продала на експорт. Планують вивезти ще 200 тис тонн. Поширити

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, окупанти незаконно вивозять зерно до Криму та на територію РФ, а потім експортують мільйони тонн зернових та технічних культур. Тільки через викрадене зерно втрати агросектору Запорізької області лише в перший рік окупації становили понад 7 млрд дол.

На початок повномасштабної війни в Запорізькій області обробляли 1,8 млн га ріллі. Зараз 80% (1,4 млн га) цих земель перебувають під окупацією або в зоні активних бойових дій. Саме з цих територій окупанти збирають і крадуть врожай.

Також, за словами Федорова, окупанти вивезли з елеваторів, зерносховищ та порту Бердянська врожаї попередніх років.