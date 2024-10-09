Україна конфіскувала суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну. Судно незаконно вивозило зерно через закриті морські порти окупованого Криму.
Головні тези:
- Судно USKO MFU під прапором Камеруну конфісковано за незаконне вивезення зерна з Криму.
- Росія викрала українське зерно на понад 30 млрд грн, що поставило під загрозу існування країн-покупців.
- Атаки на агропромислову інфраструктуру України мають прив’язку до зернової угоди та спрямовані на погіршення економічної ситуації країни.
- Україна вважається ключовим постачальником Світової продовольчої програми, але стикається з агресивними діями Росії в агросекторі.
- Збитки від привласнення зерна уже перевищують 30 млрд грн, що ставить українську економіку в скрутне положення.
Що відомо про суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну
Суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для комерційної діяльності.
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, судно затримала морська охорона спільно з іншими правоохоронними органами в липні цього року в Одеській області.
Згідно з рішенням суду, судно передано у власність України.
Капітана звинувачують у порушенні порядку в'їзду на окуповані території, оскільки такі операції в кримських портах суперечать міжнародним нормам і законодавству України.
Росія викрала українське зерно з ТОТ на суму понад 30 млрд грн
В Офісі Генерального прокурора заявили, що збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.
У прокуратурі виділили два періоди атак Росії на агропромислову інфраструктуру, що мають прив’язку до «зернової угоди».
До її підписання обстріли здійснювалися з артилерійських систем в прифронтових зонах: найбільше уражених об’єктів у Миколаївській (59) та Херсонській (78) областях. Після того, як Україна відмовилася від загрозливих умов країни-агресора, масштаби ударів почали розширюватися. У першу чергу ціллю стала Одеса та Одеська область, яка має найбільш потужну і розвинену інфраструктуру.
За його словами, Росія намагається позбавити українців засобів до існування: намагається вкрасти зерно, а якщо це не вдається — знищити.
Бєлоусов додав, що лише на сьогодні збитки, які Україна отримала внаслідок привласнення зерна, попередньо складають понад 30 млрд грн.
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