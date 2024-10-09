Україна конфіскувала іноземний корабель — він вивозив зерно з окупованого Криму

Що відомо про суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну

Суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для комерційної діяльності.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, судно затримала морська охорона спільно з іншими правоохоронними органами в липні цього року в Одеській області.

Згідно з рішенням суду, судно передано у власність України.

Капітана звинувачують у порушенні порядку в'їзду на окуповані території, оскільки такі операції в кримських портах суперечать міжнародним нормам і законодавству України.

Росія викрала українське зерно з ТОТ на суму понад 30 млрд грн

В Офісі Генерального прокурора заявили, що збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.

Фактично Росія шантажує світову спільноту реальною можливістю створення голоду для інших країн. Внаслідок атак на зернову та портову інфраструктуру під ризиком існування опинилася ціла низка країн Африки й Азії, які отримували українське зерно. Бо Україна вважалася і є до цього часу одним з ключових постачальників Світової продовольчої програми, — заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГП Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice. Поширити

У прокуратурі виділили два періоди атак Росії на агропромислову інфраструктуру, що мають прив’язку до «зернової угоди».

До її підписання обстріли здійснювалися з артилерійських систем в прифронтових зонах: найбільше уражених об’єктів у Миколаївській (59) та Херсонській (78) областях. Після того, як Україна відмовилася від загрозливих умов країни-агресора, масштаби ударів почали розширюватися. У першу чергу ціллю стала Одеса та Одеська область, яка має найбільш потужну і розвинену інфраструктуру.

За його словами, Росія намагається позбавити українців засобів до існування: намагається вкрасти зерно, а якщо це не вдається — знищити.

Бєлоусов додав, що лише на сьогодні збитки, які Україна отримала внаслідок привласнення зерна, попередньо складають понад 30 млрд грн.