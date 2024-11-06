Силы обороны Украины впервые поразили дронами корабли РФ в Каспийском море — источники

В результате инновационной спецоперации ГУР впервые удалось поразить русскую флотилию в Каспийском море. Об этом сообщили источники в украинской разведке.

Украинские дроны-камикадзе впервые поразили корабли РФ в Каспийском море

Как сообщают источники, расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 км. Атака с помощью дронов-камикадзе произошла утром 6 ноября.

В результате ударов БПЛА поражения потерпели по меньшей мере два объекта в Каспийске в республике Дагестан, РФ.

В частности, речь идет о вероятно ракетных кораблях «Татарстан» и «Дагестан», также вероятно повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.

Согласно сообщениям в СМИ, на пораженном объекте базируются части береговых войск, включая морскую пехоту. Отмечается, что атакованная флотилия наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях. Поделиться

В результате операций также приостановлена работа аэропорта в г. Махачкала.

Что известно о "хлопке" в Дагестане

Как сперва заявил губернатор Дагестана, противовоздушная оборона якобы уничтожила над Каспийском беспилотник.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами, — написал губернатор. Поделиться

После якобы сбития дрона жители Каспийска заявили о новых взрывах в соцсетях.

Позже руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко сообщил, что в российском Каспийске был атакован порт.

В частности, по данным Коваленко, в Каспийске находятся корабли ВМФ РФ.