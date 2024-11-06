Силы обороны Украины впервые поразили дронами корабли РФ в Каспийском море — источники

В результате инновационной спецоперации ГУР впервые удалось поразить русскую флотилию в Каспийском море. Об этом сообщили источники в украинской разведке.
Главные тезисы
- Украинские дроны-камикадзе атаковали российские корабли в Каспийском море, нанеся удар по объектам в республике Дагестан.
- Спецоперация ГУР стала ответом на ракетные удары России и активное участие ее военных в боях на юге Украины.
- Атака дронов привела к поражениям кораблей и военной инфраструктуры России, включая аэропорт в Махачкале.
- БПЛА успешно поразили по меньшей мере два объекта и вероятно повредили малые ракетные корабли проекта 21631.
Украинские дроны-камикадзе впервые поразили корабли РФ в Каспийском море
Как сообщают источники, расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 км. Атака с помощью дронов-камикадзе произошла утром 6 ноября.
В результате ударов БПЛА поражения потерпели по меньшей мере два объекта в Каспийске в республике Дагестан, РФ.
В частности, речь идет о вероятно ракетных кораблях «Татарстан» и «Дагестан», также вероятно повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.
В результате операций также приостановлена работа аэропорта в г. Махачкала.
Что известно о "хлопке" в Дагестане
Как сперва заявил губернатор Дагестана, противовоздушная оборона якобы уничтожила над Каспийском беспилотник.
После якобы сбития дрона жители Каспийска заявили о новых взрывах в соцсетях.
Позже руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко сообщил, что в российском Каспийске был атакован порт.
В частности, по данным Коваленко, в Каспийске находятся корабли ВМФ РФ.
Каспийск – главный пункт базирования Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ России. По данным из открытых источников, базируются части береговых войск РФ, включая морскую пехоту. Численность гарнизона составляет около 1,5 тысяч человек.
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