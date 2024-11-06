Сили оборони України уперше уразили дронами кораблі РФ у Каспійському морі — джерела

В результаті інноваційної спецоперації ГУР вперше вдалося уразити російську флотилію в Каспійському морі. Про це online.ua повідомили джерела в українській розвідці.

Українські дрони-камікадзе вперше уразили кораблі РФ у Каспійському морі

Як повідомляють джерела, відстань від державного кордону України до об'єкта ураження складає близько 1500 кілометрів. Атака за допомогою дронів-камікадзе відбулася вранці 6 листопада.

Внаслідок ударів БПЛА уражень зазнали щонайменше два об’єкти в Каспійську що в республіці Дагестан, РФ.

Зокрема йдеться про ймовірно ракетні кораблі «Татарстан» та «Дагестан», також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Згідно з повідомленнями в ЗМІ, на ураженому обʼєкті базуються частини берегових військ, включно з морською піхотою. Зазначається, що атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях. Поширити

Внаслідок операцій також призупинено роботу аеропорту в м. Махачкала.

Що відомо про “бавовну” у Дагестані

Як спершу заявив губернатор Дагестану, протиповітряна оборона нібито знищила над Каспійськом безпілотник.

Наразі з'ясовуються обставини того, що сталося. Працює оперативний штаб, перебуваю на постійному зв'язку з відповідальними органами, — написав губернатор. Поширити

Після нібито збиття дрона жителі Каспійська заявили про нові вибухи у соцмережах.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що у російському Каспійську був атакований порт.

Зокрема, за даними Коваленка, у Каспійську знаходяться кораблі ВМФ РФ.