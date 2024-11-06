Сили оборони України уперше уразили дронами кораблі РФ у Каспійському морі — джерела
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України уперше уразили дронами кораблі РФ у Каспійському морі — джерела

Сили оборони України уперше уразили дронами кораблі РФ у Каспійському морі — джерела
Джерело:  online.ua

В результаті інноваційної спецоперації ГУР вперше вдалося уразити російську флотилію в Каспійському морі. Про це online.ua повідомили джерела в українській розвідці.

Головні тези:

  • Українські дрони-камікадзе вперше уразили кораблі РФ у Каспійському морі в рамках інноваційної спецоперації ГУР.
  • Атака відбулася вранці 6 листопада, призвівши до уражень кораблів та військової інфраструктури Росії в Дагестані в результаті ракетних ударів.
  • Наразі з'ясовуються обставини цієї історичної операції, яка стала відповіддю на ракетні удари з боку РФ та активну участь військових підрозділів у боях на півдні України.
  • Операція також призупинила роботу аеропорту в м. Махачкала.

Українські дрони-камікадзе вперше уразили кораблі РФ у Каспійському морі

Як повідомляють джерела, відстань від державного кордону України до об'єкта ураження складає близько 1500 кілометрів. Атака за допомогою дронів-камікадзе відбулася вранці 6 листопада.

Внаслідок ударів БПЛА уражень зазнали щонайменше два об’єкти в Каспійську що в республіці Дагестан, РФ.

Зокрема йдеться про ймовірно ракетні кораблі «Татарстан» та «Дагестан», також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Згідно з повідомленнями в ЗМІ, на ураженому обʼєкті базуються частини берегових військ, включно з морською піхотою. Зазначається, що атакована флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях.

Внаслідок операцій також призупинено роботу аеропорту в м. Махачкала.

Що відомо про “бавовну” у Дагестані

Як спершу заявив губернатор Дагестану, протиповітряна оборона нібито знищила над Каспійськом безпілотник.

Наразі з'ясовуються обставини того, що сталося. Працює оперативний штаб, перебуваю на постійному зв'язку з відповідальними органами, — написав губернатор.

Після нібито збиття дрона жителі Каспійська заявили про нові вибухи у соцмережах.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що у російському Каспійську був атакований порт.

Зокрема, за даними Коваленка, у Каспійську знаходяться кораблі ВМФ РФ.

Каспійськ - головний пункт базування Червонопрапорної Каспійської флотилії ВМФ Росії. За даними з відкритих джерел, базуються частини берегових військ РФ, включаючи морську піхоту. Чисельність гарнізону становить близько 1,5 тисячі осіб.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ГУР вивели з ладу російський корабель "Олександр Обухов" — відео
ГУР
Бійці ГУР вивели з ладу російський корабель "Олександр Обухов" — відео
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Десятки дронів атакували Росію — один впав на нафтобазу
дрон
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували порт у російському Каспійську — відео
Дрони атакували порт у російському Каспійську — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?