Сили оборони України уперше уразили дронами кораблі РФ у Каспійському морі — джерела

В результаті інноваційної спецоперації ГУР вперше вдалося уразити російську флотилію в Каспійському морі. Про це online.ua повідомили джерела в українській розвідці.
Головні тези:
- Українські дрони-камікадзе вперше уразили кораблі РФ у Каспійському морі в рамках інноваційної спецоперації ГУР.
- Атака відбулася вранці 6 листопада, призвівши до уражень кораблів та військової інфраструктури Росії в Дагестані в результаті ракетних ударів.
- Наразі з'ясовуються обставини цієї історичної операції, яка стала відповіддю на ракетні удари з боку РФ та активну участь військових підрозділів у боях на півдні України.
- Операція також призупинила роботу аеропорту в м. Махачкала.
Українські дрони-камікадзе вперше уразили кораблі РФ у Каспійському морі
Як повідомляють джерела, відстань від державного кордону України до об'єкта ураження складає близько 1500 кілометрів. Атака за допомогою дронів-камікадзе відбулася вранці 6 листопада.
Внаслідок ударів БПЛА уражень зазнали щонайменше два об’єкти в Каспійську що в республіці Дагестан, РФ.
Зокрема йдеться про ймовірно ракетні кораблі «Татарстан» та «Дагестан», також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.
Внаслідок операцій також призупинено роботу аеропорту в м. Махачкала.
Що відомо про “бавовну” у Дагестані
Як спершу заявив губернатор Дагестану, протиповітряна оборона нібито знищила над Каспійськом безпілотник.
Після нібито збиття дрона жителі Каспійська заявили про нові вибухи у соцмережах.
Згодом керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що у російському Каспійську був атакований порт.
Зокрема, за даними Коваленка, у Каспійську знаходяться кораблі ВМФ РФ.
Каспійськ - головний пункт базування Червонопрапорної Каспійської флотилії ВМФ Росії. За даними з відкритих джерел, базуються частини берегових військ РФ, включаючи морську піхоту. Чисельність гарнізону становить близько 1,5 тисячі осіб.
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