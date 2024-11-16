Шпигунський корабель Росії під конвоєм відвели від узбережжя Ірландії та Британії

Кораблі ВМФ Ірландії змушені були під конвоєм виводити російське шпигунське судно з акваторії Ірландського моря, де розміщуються стратегічно важливі підводні кабелі комунікацій.

Що відомо про випроваджування російського шпигунського корабля з Ірландського моря

Зазначається, що російський шпигунський корабель "Янтарь" був виявлений у четвер, 14 листопада, на схід від Дубліна та на захід від британського узбережжя в Ірландському морі.

У якийсь момент російський корабель опинився на території виключної економічної зони Ірландії, усього за 5-7 км від кабелів, які з’єднують Ірландію та Велику Британію.

При цьому ірландські військові зафіксували, як екіпаж російського судна використовував не менше трьох безпілотників для ведення спостереження.

Російське шпигунське судно “Янтарь”

Російський корабель у той час вимкнув транспондер, який повідомляє про його місцезнаходження.

Ірландські військові намагалися встановити контакт із російським судном, але там не відповідали.

Поведінка екіпажу російського судна викликала занепокоєння у ірландських та британських військових.

Судно "Янтарь" відносять до класу дослідницьких кораблів з підводними рятувальними можливостями.

Формально це цивільне судно, однак воно входить до складу ВМФ РФ і працює за завданнями міноборони країни-агресорки.

Чому російське судно викликало занепокоєння військових Ірландії, Британії та аналітиків

Аналітики з розвідки Navy Lookout зазначає, що "Янтарь" може використовувати апарати для підводного занурення. Його невперше бачать поблизу стратегічно важливих об’єктів підводних комунікацій.

Аналітики припускають, що цього разу місія корабля "скоріше стосувалася стратегічної сигналізації та збору розвідданих", ніж диверсії.

Зрештою росіяни знялися з місця стоянки і рушили геть, а корабель ВМС Ірландії LÉ James Joyce супроводжував їх. За процесом стежила і військова авіація.

Присутність російського шпигунського судна викликала нові занепокоєння щодо безпеки комунікаційних кабелів, які пролягають між Ірландією та Великобританією і передають глобальний інтернет-трафік із величезних центрів обробки даних, якими керують технологічні компанії, зокрема Google і Microsoft, чиї європейські штаб-квартири розташовані в Ірландії.