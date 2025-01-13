Над військовою базою поблизу німецького міста Манхінг протягом останнього місяця кілька разів помічали підозрілі безпілотники.
Головні тези:
- Німецькі військові бази стали об'єктом спостереження підозрілих безпілотників, які ймовірно шпигують за військовими об'єктами.
- Запроваджено ретельні пошукові операції та розслідування для виявлення пілотів дронів, які порушують зони військової безпеки.
- Інциденти із підозрілими безпілотниками нещодавно стали частішими, що створює загрозу для безпеки військових об'єктів.
Що відомо про шпигунські дрони поблизу німецьких військових баз
В Управлінні кримінальних розслідувань Баварії зазначили, що наразі вже з’ясовують обставини інциденту.
Стверджується, що в останній раз появу підозрілого безпілотника зафіксували 12 січня близько 19:00 за місцевим часом.
На території військової бази поблизу Манхінга німецькі військові проводять випробування передових безпілотників. Над базою діє безпольотна зона.
За словами правоохоронців, загалом було зафіксовано 10 підозрілих безпілотників. У зв’язку з цим було проведено ретельні пошукові операції із залученням поліцейського гелікоптера, однак винних так і не вдалось знайти.
Перед цим кілька дронів було двічі помічено над аеродромом у Манчинзі 16 грудня 2024 року.
18 та 25 грудня невідомі БпЛА знову помітили в небі над зоною військової безпеки в Манчинзі. А 19 грудня три дрони помітили у Нойбурзі-на-Донау.
Розпочато розслідування за підозрою у фотографуванні, яке загрожує безпеці.
Що відомо про попередні інциденти із підозрілими безпілотниками в Німеччині
У порту Гамбурга в листопаді минулого року виявили невідомий дрон, який слідкував за авіаносцем Збройнил сил Великої Британії HMS Queen Elizabeth.
Після прибуття британського авіаносця німецькі військові виставили охорону навколо причалу.
Однак в ніч на 22 листопада правоохоронці помітили, що поблизу Queen Elizabeth, довжиною 284 метри, пролітає безпілотник розмірами 1,5 на 1,5 метри.
Журналісти видання припускають, що безпілотник, ймовірно, слідкував за британським військовим кораблем.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-