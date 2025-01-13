Над військовою базою поблизу німецького міста Манхінг протягом останнього місяця кілька разів помічали підозрілі безпілотники.

Що відомо про шпигунські дрони поблизу німецьких військових баз

В Управлінні кримінальних розслідувань Баварії зазначили, що наразі вже з’ясовують обставини інциденту.

Стверджується, що в останній раз появу підозрілого безпілотника зафіксували 12 січня близько 19:00 за місцевим часом.

На території військової бази поблизу Манхінга німецькі військові проводять випробування передових безпілотників. Над базою діє безпольотна зона.

Німецька авіабаза Манхінг

За словами правоохоронців, загалом було зафіксовано 10 підозрілих безпілотників. У зв’язку з цим було проведено ретельні пошукові операції із залученням поліцейського гелікоптера, однак винних так і не вдалось знайти.

Перед цим кілька дронів було двічі помічено над аеродромом у Манчинзі 16 грудня 2024 року.

18 та 25 грудня невідомі БпЛА знову помітили в небі над зоною військової безпеки в Манчинзі. А 19 грудня три дрони помітили у Нойбурзі-на-Донау.

Оскільки в умовах агресивної війни Росії проти України не можна виключати можливість стеження за військовими об'єктами та партнерами чи компаніями з озброєння, було проведено масштабні пошуки для ідентифікації пілотів дронів, — йдеться у заяві правоохоронців. Поширити

Розпочато розслідування за підозрою у фотографуванні, яке загрожує безпеці.

Що відомо про попередні інциденти із підозрілими безпілотниками в Німеччині

У порту Гамбурга в листопаді минулого року виявили невідомий дрон, який слідкував за авіаносцем Збройнил сил Великої Британії HMS Queen Elizabeth.

Після прибуття британського авіаносця німецькі військові виставили охорону навколо причалу.

Однак в ніч на 22 листопада правоохоронці помітили, що поблизу Queen Elizabeth, довжиною 284 метри, пролітає безпілотник розмірами 1,5 на 1,5 метри.

Журналісти видання припускають, що безпілотник, ймовірно, слідкував за британським військовим кораблем.