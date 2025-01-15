Німеччина виділила Україні новий військовий пакет допомоги — що туди увійшло

Німеччина надасть Україні черговий пакет військової допомоги. Він включає самохідні гаубиці RCH 155, колісні бойові машини піхоти RCT-30 Boxer, ударні безпілотники та БМП Marder.
Головні тези:
- Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, який включає різноманітну техніку, від самохідних гаубиць до ударних безпілотників.
- Загальна сума допомоги від Німеччини становить близько 5,2 мільярда євро, що включає озброєння, техніку та навчальні програми для Українських військових.
- Передача першої гаубиці RCH 155 Україні - символічний крок у підтримці країни та допомозі у підготовці військових.
- Міністр оборони Німеччини висловив готовність країни взяти на себе відповідальність у Європі та підтримати Україну у боротьбі за мир.
- Український посол прийняв першу гаубицю та висловив вдячність за підтримку, підкресливши важливість мати союзників у боротьбі за мир.
ЩО увійшло до нового військового пакета допомоги Україні від Німеччини
Як повідомили в Міністерстві оборони Німеччини, до пакета увійшло:
9 колісних БМП RCT-30 Boxer;
18 самохідних артилерійських установок RCH 155;
5 бойових машин піхоти Marder;
600 ударних безпілотників HF-1;
50 розвідувальних дронів VECTOR;
46 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
43 розвідувальних дрони SONGBIRD;
11 тисяч 120-мм мінометних мін;
Турнікети, польові окуляри та вовняні ковдри.
Міністерство оборони ФРН зазначило, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України Берлін передав озброєння та техніку зі складів Бундесверу на загальну суму близько 5,2 мільярда євро.
Окрім матеріальної допомоги, у Німеччині понад 10 тисяч українських військовослужбовців пройшли навчання.
Україна отримала від Німеччини першу гаубицю RCH 155
Український посол Олексій Макеєв символічно прийняв першу гаубицю з 54 запланованих для передачі.
Перші шість систем залишаться в Німеччині, де їх використовуватимуть для тренування українських військових.
RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) — це сучасна німецька самохідна артилерійська установка, розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann.
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