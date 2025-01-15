Німеччина виділила Україні новий військовий пакет допомоги — що туди увійшло

Німеччина надасть Україні черговий пакет військової допомоги. Він включає самохідні гаубиці RCH 155, колісні бойові машини піхоти RCT-30 Boxer, ударні безпілотники та БМП Marder.

ЩО увійшло до нового військового пакета допомоги Україні від Німеччини

Як повідомили в Міністерстві оборони Німеччини, до пакета увійшло:

9 колісних БМП RCT-30 Boxer;

18 самохідних артилерійських установок RCH 155;

5 бойових машин піхоти Marder;

600 ударних безпілотників HF-1;

50 розвідувальних дронів VECTOR;

46 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

43 розвідувальних дрони SONGBIRD;

11 тисяч 120-мм мінометних мін;

Турнікети, польові окуляри та вовняні ковдри.

Міністерство оборони ФРН зазначило, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України Берлін передав озброєння та техніку зі складів Бундесверу на загальну суму близько 5,2 мільярда євро.

Окрім матеріальної допомоги, у Німеччині понад 10 тисяч українських військовослужбовців пройшли навчання.

Україна отримала від Німеччини першу гаубицю RCH 155

Україна може на нас розраховувати, і це сигнал. Німеччина готова взяти на себе відповідальність у Європі, — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Поширити

Український посол Олексій Макеєв символічно прийняв першу гаубицю з 54 запланованих для передачі.

Перші шість систем залишаться в Німеччині, де їх використовуватимуть для тренування українських військових.

Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. За мир треба боротися. Приємно знати, що Німеччина на боці України, — заявив український посол, коментуючи можливість переговорів про припинення війни. Поширити