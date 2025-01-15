Німеччина виділила Україні новий військовий пакет допомоги — що туди увійшло
Категорія
Україна
Дата публікації

Німеччина виділила Україні новий військовий пакет допомоги — що туди увійшло

Німеччина виділила Україні новий військовий пакет допомоги — що туди увійшло
Джерело:  Міноборони Німеччини

Німеччина надасть Україні черговий пакет військової допомоги. Він включає самохідні гаубиці RCH 155, колісні бойові машини піхоти RCT-30 Boxer, ударні безпілотники та БМП Marder. 

Головні тези:

  • Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, який включає різноманітну техніку, від самохідних гаубиць до ударних безпілотників.
  • Загальна сума допомоги від Німеччини становить близько 5,2 мільярда євро, що включає озброєння, техніку та навчальні програми для Українських військових.
  • Передача першої гаубиці RCH 155 Україні - символічний крок у підтримці країни та допомозі у підготовці військових.
  • Міністр оборони Німеччини висловив готовність країни взяти на себе відповідальність у Європі та підтримати Україну у боротьбі за мир.
  • Український посол прийняв першу гаубицю та висловив вдячність за підтримку, підкресливши важливість мати союзників у боротьбі за мир.

ЩО увійшло до нового військового пакета допомоги Україні від Німеччини

Як повідомили в Міністерстві оборони Німеччини, до пакета увійшло:

  • 9 колісних БМП RCT-30 Boxer;

  • 18 самохідних артилерійських установок RCH 155;

  • 5 бойових машин піхоти Marder;

  • 600 ударних безпілотників HF-1;

  • 50 розвідувальних дронів VECTOR;

  • 46 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

  • 43 розвідувальних дрони SONGBIRD;

  • 11 тисяч 120-мм мінометних мін;

  • Турнікети, польові окуляри та вовняні ковдри.

Міністерство оборони ФРН зазначило, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України Берлін передав озброєння та техніку зі складів Бундесверу на загальну суму близько 5,2 мільярда євро.

Окрім матеріальної допомоги, у Німеччині понад 10 тисяч українських військовослужбовців пройшли навчання.

Україна отримала від Німеччини першу гаубицю RCH 155

Україна може на нас розраховувати, і це сигнал. Німеччина готова взяти на себе відповідальність у Європі, — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Український посол Олексій Макеєв символічно прийняв першу гаубицю з 54 запланованих для передачі.

Перші шість систем залишаться в Німеччині, де їх використовуватимуть для тренування українських військових.

Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. За мир треба боротися. Приємно знати, що Німеччина на боці України, — заявив український посол, коментуючи можливість переговорів про припинення війни.

RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) — це сучасна німецька самохідна артилерійська установка, розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann.

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