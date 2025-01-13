У Німеччині спростували заяви про блокування допомоги Україні

Допомога Німеччини Україні наразі ще ухвалюється

Міністр Боріс Пісторіус наголосив, що блокади немає, проте процес внутрішнього узгодження нового пакета допомоги ще триває.

За його словами, Міністерство оборони вже підготувало пропозиції, але остаточне політичне рішення має бути ухвалене найближчим часом.

Моє відомство підготувало новий пакет допомоги, тепер залишається ухвалити політичне рішення про його надання Києву, — зазначив Пісторіус. Поширити

Чому Шольц не ухвалює важливого рішення щодо України

Згідно з даними ЗМІ, у січні 2025 робота над підготовкою пакета допомоги зупинилася, оскільки Олафу Шольцу ця ідея не сподобалася.

Одна з головних причин того, що канцлер не підтримує вказану ініціативу полягає в тому, що наразі він нібито не бачать критичної необхідності у цьому пакеті.

Як вважає Олаф Шольц, вже передбаченої допомоги буде достатньо на найближчий час.

Що важливо розуміти, попередній бюджет на 2025 рік передбачає 4 млрд євро на військову допомогу.