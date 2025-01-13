У Німеччині спростували заяви про блокування допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус спростував інформацію щодо блокування канцлером Олафом Шольцом додаткового пакета військової допомоги Україні вартістю 3 млрд євро.
Головні тези:
- Міністр оборони Німеччини підтвердив, що немає блокади на шляху надання додаткового пакета військової допомоги Україні вартістю 3 млрд євро.
- Процес внутрішнього узгодження нового пакета допомоги триває, і остаточне політичне рішення щодо надання допомоги має бути ухвалене найближчим часом.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею додаткової допомоги наразі, вважаючи, що вже передбаченої допомоги буде достатньо.
- Попередній бюджет на 2025 рік передбачав 4 млрд євро на військову допомогу, а Україна також може розраховувати на кредит на 50 млрд доларів від G7.
- Офіційний Берлін рахує, що Україна зможе використовувати кредит від G7, який фінансується використанням доходів від заморожених російських активів, для покриття витрат на військові потреби.
Допомога Німеччини Україні наразі ще ухвалюється
Міністр Боріс Пісторіус наголосив, що блокади немає, проте процес внутрішнього узгодження нового пакета допомоги ще триває.
За його словами, Міністерство оборони вже підготувало пропозиції, але остаточне політичне рішення має бути ухвалене найближчим часом.
Чому Шольц не ухвалює важливого рішення щодо України
Згідно з даними ЗМІ, у січні 2025 робота над підготовкою пакета допомоги зупинилася, оскільки Олафу Шольцу ця ідея не сподобалася.
Одна з головних причин того, що канцлер не підтримує вказану ініціативу полягає в тому, що наразі він нібито не бачать критичної необхідності у цьому пакеті.
Як вважає Олаф Шольц, вже передбаченої допомоги буде достатньо на найближчий час.
Що важливо розуміти, попередній бюджет на 2025 рік передбачає 4 млрд євро на військову допомогу.
Також офіційний Берлін розраховує, що Україна зможе використовувати кредит на 50 млрд доларів від G7, який фінансують з використанням доходів від заморожених російських активів.
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