В Германии опровергли заявления о блокировании помощи Украине

Помощь Германии Украине пока еще принимается

Министр Борис Писториус подчеркнул, что блокады нет, однако процесс внутреннего согласования нового пакета помощи продолжается.

По его словам, Министерство обороны уже подготовило предложения, но окончательное политическое решение должно быть принято в ближайшее время.

Мое ведомство подготовило новый пакет помощи, теперь остается принять политическое решение о его предоставлении Киеву, — отметил Писториус. Поделиться

Почему Шольц не принимает важного решения по Украине

Согласно данным СМИ, в январе 2025 года работа над подготовкой пакета помощи остановилась, поскольку Олафу Шольцу эта идея не понравилась.

Одна из главных причин того, что канцлер не поддерживает указанную инициативу, заключается в том, что сейчас он якобы не видит критической необходимости в этом пакете.

Как считает Олаф Шольц, уже предусмотренной помощи будет достаточно на ближайшее время.

Что важно понимать, предыдущий бюджет на 2025 год предусматривает 4 млрд. евро на военную помощь.