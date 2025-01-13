В Германии опровергли заявления о блокировании помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг информацию о блокировании канцлером Олафом Шольцом дополнительного пакета военной помощи Украине стоимостью 3 млрд евро.
Главные тезисы
- Министр обороны Германии подтвердил, что нет блокады для предоставления дополнительного пакета военной помощи Украине стоимостью 3 млрд евро.
- Процесс внутреннего согласования нового пакета помощи продолжается, и окончательное политическое решение по оказанию помощи должно быть принято в ближайшее время.
- Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает идею дополнительной помощи, считая, что уже предусмотренной помощи будет достаточно.
- Предыдущий бюджет на 2025 год предусматривал 4 млрд. евро на военную помощь, а Украина также может рассчитывать на кредит на 50 млрд. долларов от G7.
- Официальный Берлин считает, что Украина сможет использовать кредит от G7, финансируемый использованием доходов от замороженных российских активов для покрытия расходов на военные нужды.
Помощь Германии Украине пока еще принимается
Министр Борис Писториус подчеркнул, что блокады нет, однако процесс внутреннего согласования нового пакета помощи продолжается.
По его словам, Министерство обороны уже подготовило предложения, но окончательное политическое решение должно быть принято в ближайшее время.
Почему Шольц не принимает важного решения по Украине
Согласно данным СМИ, в январе 2025 года работа над подготовкой пакета помощи остановилась, поскольку Олафу Шольцу эта идея не понравилась.
Одна из главных причин того, что канцлер не поддерживает указанную инициативу, заключается в том, что сейчас он якобы не видит критической необходимости в этом пакете.
Как считает Олаф Шольц, уже предусмотренной помощи будет достаточно на ближайшее время.
Что важно понимать, предыдущий бюджет на 2025 год предусматривает 4 млрд. евро на военную помощь.
Также официальный Берлин рассчитывает, что Украина сможет использовать кредит на 50 млрд долларов от G7, финансируемого с использованием доходов от замороженных российских активов.
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