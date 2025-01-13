Германия передала Украине первую колесную гаубицу RCH 155
Категория
Украина
Дата публикации

Германия передала Украине первую колесную гаубицу RCH 155

Германия передала Украине первую колесную гаубицу RCH 155
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Источник:  Stuttgarter Zeitung

Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую колесную гаубицу RCH 155 в рамках усиления украинской артиллерии. В целом Германия планирует передать 54 таких единиц.

Главные тезисы

  • Украина получила первую гаубицу RCH 155 от Германии в рамках поддержки украинской артиллерии. Планируется передача еще 53 гаубиц.
  • Украинский посол принял символически первую гаубицу, подчеркнув важность сотрудничества и поддержания мира в регионе.
  • Гаубица RCH 155 представляет собой современную артиллерийскую установку с большими возможностями, включая огневую поддержку во время движения и дистанционное управление.
  • Германия отмечает готовность поддерживать Украину и бороться за мир в Европе, подтверждая свою поддержку на пути к общей безопасности.
  • Блокады помощи Украине со стороны Германии нет, но процесс согласования нового пакета помощи продолжается, в частности, по передаче других гаубиц.

Украина получила от Германии первую гаубицу RCH 155

Украина может рассчитывать на нас, и это сигнал. Германия готова взять на себя ответственность в Европе, — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Украинский посол Алексей Макеев символически принял первую гаубицу из 54 запланированных для передачи.

Первые шесть систем останутся в Германии, где будут использоваться для тренировки украинских военных.

Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. За мир нужно бороться. Приятно знать, что Германия на стороне Украины, — заявил украинский посол, комментируя возможность переговоров о прекращении войны.

RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) — это современная немецкая самоходная артиллерийская установка, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann.

Особенностями этой гаубицы есть возможность ведения огня во время движения, дистанционное управление башней пушки, экипаж из двух человек благодаря высокому уровню автоматизации.

Эту систему планируют передать также и германской армии для обеспечения более быстрого развертывания. KNDS, кроме того, занимается производством гусеничной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 года.

В Германии опровергли заявления о блокировании помощи Украине

Министр Борис Писториус подчеркнул, что блокады нет, однако процесс внутреннего согласования нового пакета помощи еще продолжается.

По его словам, Министерство обороны уже подготовило предложения, но окончательное политическое решение должно быть принято в ближайшее время.

Мое ведомство подготовило новый пакет помощи, теперь остается принять политическое решение о его предоставлении Киеву, — отметил Писториус.

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