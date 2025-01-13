Германия передала Украине первую колесную гаубицу RCH 155

Министр обороны Германии Борис Писториус передал Украине первую колесную гаубицу RCH 155 в рамках усиления украинской артиллерии. В целом Германия планирует передать 54 таких единиц.

Украина получила от Германии первую гаубицу RCH 155

Украина может рассчитывать на нас, и это сигнал. Германия готова взять на себя ответственность в Европе, — заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Поделиться

Украинский посол Алексей Макеев символически принял первую гаубицу из 54 запланированных для передачи.

Первые шесть систем останутся в Германии, где будут использоваться для тренировки украинских военных.

Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. За мир нужно бороться. Приятно знать, что Германия на стороне Украины, — заявил украинский посол, комментируя возможность переговоров о прекращении войны. Поделиться

RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) — это современная немецкая самоходная артиллерийская установка, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann.

Особенностями этой гаубицы есть возможность ведения огня во время движения, дистанционное управление башней пушки, экипаж из двух человек благодаря высокому уровню автоматизации.

Эту систему планируют передать также и германской армии для обеспечения более быстрого развертывания. KNDS, кроме того, занимается производством гусеничной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 года.

В Германии опровергли заявления о блокировании помощи Украине

Министр Борис Писториус подчеркнул, что блокады нет, однако процесс внутреннего согласования нового пакета помощи еще продолжается.

По его словам, Министерство обороны уже подготовило предложения, но окончательное политическое решение должно быть принято в ближайшее время.