Украина получила большой пакет военной помощи от Германии
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила большой пакет военной помощи от Германии

ПВО Patriot
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Источник:  Минобороны Германии

Украина получила большой пакет военной помощи от Германии, включая системы ПВО IRIS-T, Patriot и другие вооружения.

Главные тезисы

  • Украина получила от Германии разнообразное военное оборудование, включая танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot.
  • Германия является ключевым партнером Украины в обороноспособности и активно поддерживает страну во время конфликта с Россией.
  • Помощь Германии также включает гуманитарную поддержку и помощь в усилении энергетической инфраструктуры Украины.
  • В новом пакете помощи от Германии Украина получила технику, вооружение, боеприпасы и другое оборудование для обороны и безопасности.

Что Украина получила в новом пакете военной помощи от Германии

В новый пакет помощи вошли:

  • 15 танков Leopard 1 A5;

  • 2 зенитные самоходные установки Gepard с запчастями;

  • 30 броневиков MRAP с противоминной защитой;

  • самоходная гаубица PzH 2000;

  • 12 броневиков с системами кинетической обороны;

  • 7 десантных внедорожников Caracal;

  • зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами;

  • зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;

  • 2 пусковые установки Patriot;

  • 2 радара TRML-4D;

  • боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;

  • 30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;

  • 5 систем самозащиты вертолетов AMPS;

  • 45 дайвинг-скутеров;

  • 12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros;

  • 120 гранатометов GMW,

  • 200 пулеметов MG4,

  • 420 винтовок MK 556,

  • 80 снайперских винтовок HLR 338,

  • 100 винтовок CR 308;

  • 52 000 снарядов 155 мм,

  • управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;

  • 65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.

Германия передала Украине большой пакет помощи
ПВО Patriot

Кроме этого, в пакет помощи вошли генераторы, турникеты, палатки, минометные боеприпасы 120 мм, мины, оборудование для разминирования, а также патроны для стрелкового оружия.

Что известно о помощи Германии Украине

Германия остается одним из ключевых партнеров Украины по вопросам военной, финансовой и гуманитарной поддержки.

С начала развязанной Россией преступной войны против Украины Германия предоставила значительное количество оборонного оборудования, включая системы противовоздушной обороны, танки Leopard 2, гаубицы, боеприпасы и средства для разминирования.

Также страна активно поддерживает Украину в обучении военных и оказывает помощь для усиления энергетической инфраструктуры.

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