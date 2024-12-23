Украина получила большой пакет военной помощи от Германии, включая системы ПВО IRIS-T, Patriot и другие вооружения.
Главные тезисы
- Украина получила от Германии разнообразное военное оборудование, включая танки Leopard, системы ПВО IRIS-T и Patriot.
- Германия является ключевым партнером Украины в обороноспособности и активно поддерживает страну во время конфликта с Россией.
- Помощь Германии также включает гуманитарную поддержку и помощь в усилении энергетической инфраструктуры Украины.
- В новом пакете помощи от Германии Украина получила технику, вооружение, боеприпасы и другое оборудование для обороны и безопасности.
Что Украина получила в новом пакете военной помощи от Германии
В новый пакет помощи вошли:
15 танков Leopard 1 A5;
2 зенитные самоходные установки Gepard с запчастями;
30 броневиков MRAP с противоминной защитой;
самоходная гаубица PzH 2000;
12 броневиков с системами кинетической обороны;
7 десантных внедорожников Caracal;
зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами;
зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;
2 пусковые установки Patriot;
2 радара TRML-4D;
боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;
30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;
5 систем самозащиты вертолетов AMPS;
45 дайвинг-скутеров;
12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros;
120 гранатометов GMW,
200 пулеметов MG4,
420 винтовок MK 556,
80 снайперских винтовок HLR 338,
100 винтовок CR 308;
52 000 снарядов 155 мм,
управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;
65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.
Кроме этого, в пакет помощи вошли генераторы, турникеты, палатки, минометные боеприпасы 120 мм, мины, оборудование для разминирования, а также патроны для стрелкового оружия.
Что известно о помощи Германии Украине
Германия остается одним из ключевых партнеров Украины по вопросам военной, финансовой и гуманитарной поддержки.
С начала развязанной Россией преступной войны против Украины Германия предоставила значительное количество оборонного оборудования, включая системы противовоздушной обороны, танки Leopard 2, гаубицы, боеприпасы и средства для разминирования.
Также страна активно поддерживает Украину в обучении военных и оказывает помощь для усиления энергетической инфраструктуры.
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