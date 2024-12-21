Ввод иностранных войск в Украину. В Германии снова изменили позицию
Категория
Политика
Дата публикации

Ввод иностранных войск в Украину. В Германии снова изменили позицию

Писториус
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Источник:  NTV

В Европе снова начались дискуссии о введении миротворческих сил в Украину после прекращения войны. На этом фоне глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что может представить немецких солдат в Украине.

Главные тезисы

  • Глава Минобороны Германии оценил возможность введения немецких солдат в Украину после прекращения войны.
  • Германия еще не приняла окончательного решения на этот счет.
  • Олаф Шольц считает, что преждевременно обсуждать размещение западных войск на территории Украины.

Германия до сих пор не смогла принять финальное решение

Как утверждает немецкий министр, после возможного прекращения огня в войне России против Украины перед Берлином также может возникнуть задача.

Я хочу четко заявить одно: пока война не закончится, на украинской земле не будет ни одного немецкого солдата. Возникает вопрос, когда должно наступить перемирие или мир и когда будет понятно, как это выглядит.

Борис Писториус

Борис Писториус

Глава Минобороны Германии

По его словам, сейчас трудно понять, будет ли линия разграничения, буферная зона или миротворческая зона, в которой вооруженные силы будут обеспечивать мир.

Борис Писториус обратил внимание на то, что финальное решение будет все равно принимать парламент ФРГ.

Но ясно одно: Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе и самая большая экономика в Европе не может стоять в стороне и оставаться непривлеченной, — подчеркнул министр.

Что об этом говорит Олаф Шольц

Немецкий лидер Олаф Шольц недавно заявил, что пока преждевременно было бы вести дискуссию о размещении западных войск на территории Украины.

Он также добавил, что конкретная организация архитектуры безопасности "не может быть предметом разумного обсуждения по состоянию на данный момент".

Но это должно быть что-то, что, на наш взгляд, также имеет трансатлантическую структуру.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

По его словам, не было "никакой дискуссии о сухопутных войсках или что-то подобном, потому что это вообще не вопрос".

Недавно также стало известно, что Шольц может посетить Москву с мирной миссией для увеличения своего политического рейтинга перед досрочными выборами в Бундестаг, которые состоятся 23 февраля.

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