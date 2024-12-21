Ввод иностранных войск в Украину. В Германии снова изменили позицию

В Европе снова начались дискуссии о введении миротворческих сил в Украину после прекращения войны. На этом фоне глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что может представить немецких солдат в Украине.
Главные тезисы
- Глава Минобороны Германии оценил возможность введения немецких солдат в Украину после прекращения войны.
- Германия еще не приняла окончательного решения на этот счет.
- Олаф Шольц считает, что преждевременно обсуждать размещение западных войск на территории Украины.
Германия до сих пор не смогла принять финальное решение
Как утверждает немецкий министр, после возможного прекращения огня в войне России против Украины перед Берлином также может возникнуть задача.
По его словам, сейчас трудно понять, будет ли линия разграничения, буферная зона или миротворческая зона, в которой вооруженные силы будут обеспечивать мир.
Борис Писториус обратил внимание на то, что финальное решение будет все равно принимать парламент ФРГ.
Что об этом говорит Олаф Шольц
Немецкий лидер Олаф Шольц недавно заявил, что пока преждевременно было бы вести дискуссию о размещении западных войск на территории Украины.
Он также добавил, что конкретная организация архитектуры безопасности "не может быть предметом разумного обсуждения по состоянию на данный момент".
По его словам, не было "никакой дискуссии о сухопутных войсках или что-то подобном, потому что это вообще не вопрос".
Недавно также стало известно, что Шольц может посетить Москву с мирной миссией для увеличения своего политического рейтинга перед досрочными выборами в Бундестаг, которые состоятся 23 февраля.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-