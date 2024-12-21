Введення іноземних військ в Україну. У Німеччині знову змінили позицію

Наразі в Європі знову почалися дискусії щодо введення миротворчих сил в Україну після припинення війни. На цьому тлі глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що може уявити собі німецьких солдатів в Україні.

Німеччина досі не змогла ухвалити фінального рішення

Як стверджує німецький міністр, після можливого припинення вогню у війні Росії проти України перед Берліном також може постати завдання.

Я хочу чітко заявити одну річ: поки війна не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата. Виникає питання, коли має настати перемир'я або мир — і коли буде зрозуміло, як це виглядає. Борис Пісторіус Глава Міноборони Німеччини

За його словами, наразі важко зрозуміти, чи існуватиме лінія розмежування, буферна зона або миротворча зона, в якій збройні сили забезпечуватимуть мир.

Борис Пісторіус звернув увагу на те, що фінальне рішення все одно ухвалюватиме парламент ФРН.

Але ясно одне: Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі і найбільша економіка в Європі, не може стояти осторонь і залишатися незалученою, — наголосив міністр. Поширити

Що про це каже Олаф Шольц

Німецький лідер Олаф Шольц нещодавно заявив, що наразі передчасно було б вести дискусію щодо розміщення західних військ на території України.

Він також додав, що конкретна організація архітектури безпеки "не може бути предметом розумного обговорення станом на зараз".

Але це має бути щось, що, на наш погляд, також має трансатлантичну структуру. Олаф Шольц Канцлер ФРН

За його словами, не було "жодної дискусії про сухопутні війська або щось подібне, тому що це взагалі не є питанням".