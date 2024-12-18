Германия переносит из Словакии ремонтный центр техники для ВСУ — известная причина

Германия приняла решение перенести ремонтный центр для украинской тяжелой военной техники, действовавший в Словакии, на собственную территорию. Причиной стали проблемы с организацией работы и негибкостью процессов.

Что известно о переносе ремонтного центра техники для ВСУ

По словам представителя Министерства обороны Германии, процесс переноса планируется завершить к 31 декабря 2024 года.

Решение было обусловлено многочисленными организационными и операционными трудностями, возникшими на словацком объекте. Немецкие чиновники отметили "недостаточную эффективность" работы центра из-за сложностей в координации и организации.

Ремонтный центр в Словакии начал функционировать в конце 2022 г. и обслуживал критически важные образцы военной техники для Вооруженных сил Украины. Среди них:

самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000

бронированные машины Dingo ,

реактивные системы залпового огня MARS II

зенитные установки Gepard .

Среди ключевых причин переноса центра называют:

Бюрократические трудности — громоздкие процедуры организации работы на словацком объекте.

Разногласия в таможенных правилах — разная интерпретация европейских таможенных норм.

Сложность ремонта — трудности с проведением капитальных ремонтов поврежденной техники.

Германия подчеркнула, что ремонт украинской военной техники остается приоритетом. Кроме того, немецкие ремонтные центры продолжают действовать в Литве и на территории самой Украины, где также обслуживают технику, переданную для нужд ВСУ.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Германии

В ходе пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским Шольц отметил, что в новом пакете военной помощи Украина также получит не менее десяти боевых танков Leopard 1A5, 60 боевых машин пехоты M84 и M80 и боевых бронированных машин, 6 тыс неуправляемых и 500 управляемых ракет.

Германия только что предоставила Украине экстренную зимнюю помощь, чтобы худшие разрушения можно было быстро восстановить и отремонтировать, — отметил канцлер Германии. Поделиться

По его словам, Германия является вторым военно-стратегическим партнером Украины после США по объемам оказанной помощи, которые уже составили 28 млрд евро. Он добавил, что уже в текущем месяце Украина получит пусковые установки ПВО Patriot, самоходные зенитные установки Gepard.

Канцлер Германии пообещал, что в следующем году Украина получит шесть вертолетов Sea King, системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные дроны.