Германия переносит из Словакии ремонтный центр техники для ВСУ — известная причина

Германия приняла решение перенести ремонтный центр для украинской тяжелой военной техники, действовавший в Словакии, на собственную территорию. Причиной стали проблемы с организацией работы и негибкостью процессов.
Главные тезисы
- Перенос ремонтного центра для техники ВСУ из Словакии в Германию вызван организационными трудностями и негибкостью процессов.
- Ключевые причины переноса включают бюрократические препятствия, разногласия в таможенных нормах и сложности с проведением ремонтных работ.
- Германия обещает предоставить Украине новую военную технику, включая танки, боевые машины пехоты, ракетные системы и вертолеты для усиления обороноспособности страны.
- Ремонт украинской военной техники остается приоритетом для Германии, которая является вторым крупнейшим военно-стратегическим партнером Украины после США.
- Новый пакет военной помощи от Германии включает боевую технику, системы ПВО и другое вооружение на общую сумму 28 млрд евро.
Что известно о переносе ремонтного центра техники для ВСУ
По словам представителя Министерства обороны Германии, процесс переноса планируется завершить к 31 декабря 2024 года.
Решение было обусловлено многочисленными организационными и операционными трудностями, возникшими на словацком объекте. Немецкие чиновники отметили "недостаточную эффективность" работы центра из-за сложностей в координации и организации.
Ремонтный центр в Словакии начал функционировать в конце 2022 г. и обслуживал критически важные образцы военной техники для Вооруженных сил Украины. Среди них:
самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000
бронированные машины Dingo ,
реактивные системы залпового огня MARS II
зенитные установки Gepard .
Среди ключевых причин переноса центра называют:
Бюрократические трудности — громоздкие процедуры организации работы на словацком объекте.
Разногласия в таможенных правилах — разная интерпретация европейских таможенных норм.
Сложность ремонта — трудности с проведением капитальных ремонтов поврежденной техники.
Германия подчеркнула, что ремонт украинской военной техники остается приоритетом. Кроме того, немецкие ремонтные центры продолжают действовать в Литве и на территории самой Украины, где также обслуживают технику, переданную для нужд ВСУ.
Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Германии
В ходе пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским Шольц отметил, что в новом пакете военной помощи Украина также получит не менее десяти боевых танков Leopard 1A5, 60 боевых машин пехоты M84 и M80 и боевых бронированных машин, 6 тыс неуправляемых и 500 управляемых ракет.
По его словам, Германия является вторым военно-стратегическим партнером Украины после США по объемам оказанной помощи, которые уже составили 28 млрд евро. Он добавил, что уже в текущем месяце Украина получит пусковые установки ПВО Patriot, самоходные зенитные установки Gepard.
Канцлер Германии пообещал, что в следующем году Украина получит шесть вертолетов Sea King, системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные дроны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-