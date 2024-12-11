Инвестируйте в Украину. Шольц обратился с призывом к бизнесу Германии

Германия крепко стоит на стороне Украины не только в вопросе военной помощи, но и экономической. Впрочем, только государственной помощи мало, нужны частные инвестиции. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на открытии 7-го Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине 11 декабря.
Главные тезисы
- Призыв канцлера ФРГ к инвестированию в Украину для поддержки страны в сложное время
- Сотрудничество между Германией и Украиной включает создание совместных предприятий и расширение инвестиций в энергетику
- Украина лидирует по объему предоставления гарантий на инвестиции со стороны Германии, способствуя восстановлению страны
- Необходимость частных инвестиций для успешного восстановления Украины и усиления сотрудничества с Германией на международном уровне
- Перспективы роста бизнеса между Германией и Украиной в оборонной промышленности и энергетике благодаря сотрудничеству
Шольц призвал немецких предпринимателей поддерживать Украину
Шольц подчеркнул, что Путин не добился ни одной из своих целей в Украине: Украина стоит и пройдет свою третью военную зиму.
Сотрудничество не является дорогостоящим с односторонним движением, подчеркнул глава правительства. Он призвал к созданию совместных предприятий и заверил, что интерес немецких бизнесменов к Украине очень велик.
По словам Шольца, почти 2 тыс. немецких компаний активны в Украине, некоторые из них планируют дополнительные инвестиции. Растет сотрудничество в энергетической отрасли, проинформировал Шольц, по словам которого в этой отрасли есть «много частных инвестиций». Но для этого нужны инвестиционные гарантии, признал политик и добавил, что Украина занимает первое место в мире по объему предоставления Германией таких гарантий.
Без частного капитала восстановление невозможно.
Шольц в своей речи очертил три «меседжа»:
Украина пройдет эту зиму. Германия поможет как средствами ПВО (3 комплекса Patriot и 5 систем Iris-T SLM уже в Украине, 6 будет доставлена до конца года, как и дополнительные САУ Gepard к тем 50, которые уже стоят на вооружении ВСУ), так и энергетике.
Путин ошибается. Германия не только оказывает гарантии безопасности Киеву, но и экономическую поддержку.
Если вы сейчас инвестируете в Украину, то вы инвестируете в будущего члена ЕС.
В заключение Шольц повторил, что Берлин поддерживает справедливый и постоянный мир, который будет уважаться везде и не будет заключен через главу украинцев.
Он также назвал 1,2 млрд украинцев, нашедших защиту в ФРГ с начала полномасштабной войны, мостом, связывающим наши страны.
Бизнес-форум в Берлине: что известно
В Берлине начался VII украинско-германский бизнес-форум с участием глав правительств обеих стран.
Глава консультативного бизнес-совета, заместитель председателя Немецкой восточной бизнес-ассоциации Кристиан Брух объявил основные темы конференции. По его словам, упор будет на теме оборонной промышленности, а также энергетике. Новые атаки показали уязвимость энергетической инфраструктуры, нуждающейся в помощи, подчеркнул он.
Брух также заявил, что по результатам этого года объем двусторонней торговли может составить 12 млрд евро.
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