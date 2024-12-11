Інвестуйте в Україну. Шольц звернувся з закликом до бізнесу Німеччини

Німеччина міцно стоїть на боці України не лише в питанні військової допомоги, але й економічної. Втім, лише державної допомоги замало, потрібні приватні інвестиції. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на відкритті 7-го Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні 11 грудня.
Головні тези:
- Канцлер ФРН закликав німецький бізнес інвестувати в Україну для підтримки країни у складний час.
- Співпраця між Німеччиною та Україною включає створення спільних підприємств та розширення інвестицій в енергетику.
- Україна стала лідером у світі за обсягом надання гарантій на інвестиції з боку Німеччини, сприяючи відновленню країни.
- Бізнес-форум у Берліні підкреслив важливість співпраці в галузі оборонної промисловості та енергетики для розвитку України.
- Приватні інвестиції укладають основу для успішного відновлення України та посилення співпраці з Німеччиною на міжнародному рівні.
Шольц закликав німецьких підприємців підтримувати Україну
Шольц підкреслив, що Путін не досяг жодної зі своїх цілей в Україні: Україна стоїть і пройде свою третю воєнну зиму.
Співпраця не є дорогою з одностороннім рухом, підкреслив глава уряду. Він закликав до створення спільних підприємств і запевнив, що інтерес німецьких бізнесменів до України є дуже великим.
За словами Шольца, майже 2 тис німецьких компаній активні в Україні, деякі з них планують додаткові інвестиції. Зростає співпраця в енергетичній галузі, поінформував Шольц, за словами якого в цій галузі є «багато приватних інвестицій». Але для цього потрібні інвестиційні гарантії, визнав політик і додав, що наразі Україна посідає перше місце в світі за обсягом надання Німеччиною таких гарантій.
Без приватного капіталу відновлення не буде можливим.
Шольц у своїй промові окреслив три «меседжи»:
Україна пройде цю зиму. Німеччина допоможе як засобами ППО (3 комплекси Patriot і 5 систем Iris-T SLM уже в Україні, 6-та буде доставлена до кінця року, як і додаткові САУ Gepard до тих 50, які вже стоять на озброєнні ЗСУ), так і енергетиці.
Путін помиляється. Німеччина не лише надає безпекові гарантії Києву, але й економічну підтримку.
Якщо ви зараз інвестуєте в Україну, то ви інвестуєте в майбутнього члена ЄС.
Насамкінець Шольц повторив, що Берлін підтримує справедливий і сталий мир, який буде поважатися скрізь і не буде укладений через голову українців.
Він також назвав 1,2 млрд українців, які знайшли захист у ФРН від початку повномасштабної війни, мостом, що зв’язує наші країни.
Бізнес-форум у Берліні: що відомо
У Берліні розпочався VII українсько-німецький бізнес-форум за участю голів урядів обох країн.
Голова консультативної бізнес-ради, заступник голови Німецької східної бізнес-асоціації Крістіан Брух оголосив основні теми конференції. За його словами, акцент буде на темі оборонної промисловості, а також енергетиці. Нові атаки засвідчили вразливість енергетичної інфраструктури, яка потребує допомоги, підкреслив він.
Брух також заявив, що за результатами цього року обсяг двосторонньої торгівлі може сягнути 12 млрд євро.
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