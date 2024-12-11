Інвестуйте в Україну. Шольц звернувся з закликом до бізнесу Німеччини

Німеччина міцно стоїть на боці України не лише в питанні військової допомоги, але й економічної. Втім, лише державної допомоги замало, потрібні приватні інвестиції. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на відкритті 7-го Німецько-українського бізнес-форуму в Берліні 11 грудня.

Шольц закликав німецьких підприємців підтримувати Україну

Шольц підкреслив, що Путін не досяг жодної зі своїх цілей в Україні: Україна стоїть і пройде свою третю воєнну зиму.

Путін не зможе й економічно зруйнувати Україну, хоча дуже намагається, — сказав канцлер і згадав, що ВВП країни зростає, зростає її експорт, чому допомогли, зокрема, “коридори солідарності”. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Співпраця не є дорогою з одностороннім рухом, підкреслив глава уряду. Він закликав до створення спільних підприємств і запевнив, що інтерес німецьких бізнесменів до України є дуже великим.

За словами Шольца, майже 2 тис німецьких компаній активні в Україні, деякі з них планують додаткові інвестиції. Зростає співпраця в енергетичній галузі, поінформував Шольц, за словами якого в цій галузі є «багато приватних інвестицій». Але для цього потрібні інвестиційні гарантії, визнав політик і додав, що наразі Україна посідає перше місце в світі за обсягом надання Німеччиною таких гарантій.

Без приватного капіталу відновлення не буде можливим.

Шольц у своїй промові окреслив три «меседжи»:

Україна пройде цю зиму. Німеччина допоможе як засобами ППО (3 комплекси Patriot і 5 систем Iris-T SLM уже в Україні, 6-та буде доставлена до кінця року, як і додаткові САУ Gepard до тих 50, які вже стоять на озброєнні ЗСУ), так і енергетиці.

Путін помиляється. Німеччина не лише надає безпекові гарантії Києву, але й економічну підтримку.

Якщо ви зараз інвестуєте в Україну, то ви інвестуєте в майбутнього члена ЄС.

Насамкінець Шольц повторив, що Берлін підтримує справедливий і сталий мир, який буде поважатися скрізь і не буде укладений через голову українців.

Ми проходимо цей шлях (до миру — ред.) разом — Німеччина та Україна — пліч-о-пліч. Поширити

Він також назвав 1,2 млрд українців, які знайшли захист у ФРН від початку повномасштабної війни, мостом, що зв’язує наші країни.

Шольц і Шмигаль у Берліні

Бізнес-форум у Берліні: що відомо

У Берліні розпочався VII українсько-німецький бізнес-форум за участю голів урядів обох країн.

Голова консультативної бізнес-ради, заступник голови Німецької східної бізнес-асоціації Крістіан Брух оголосив основні теми конференції. За його словами, акцент буде на темі оборонної промисловості, а також енергетиці. Нові атаки засвідчили вразливість енергетичної інфраструктури, яка потребує допомоги, підкреслив він.

Німеччина вносить великий внесок у відновлення України, зауважив Брух і нагадав про міжнародну конференцію з відбудови, яка пройшли влітку цього року в Берліні. За шість місяців після конференції були створені 6 робочих груп, повідомив він. Поширити

Брух також заявив, що за результатами цього року обсяг двосторонньої торгівлі може сягнути 12 млрд євро.