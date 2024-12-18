Німеччина переносить зі Словаччини ремонтний центр техніки для ЗСУ — відома причина

Німеччина ухвалила рішення перенести ремонтний центр для української важкої військової техніки, який діяв у Словаччині, на власну територію. Причиною стали проблеми з організацією роботи та негнучкість процесів.

Що відомо про перенесення ремонтного центру техніки для ЗСУ

За словами представника Міністерства оборони Німеччини, процес перенесення планується завершити до 31 грудня 2024 року.

Рішення було зумовлене численними організаційними та операційними труднощами, що виникли на словацькому об'єкті. Німецькі посадовці наголосили на "недостатній ефективності" роботи центру через складнощі у координації та організації.

Ремонтний центр у Словаччині почав функціонувати наприкінці 2022 року та обслуговував критично важливі зразки військової техніки для Збройних сил України. Серед них:

самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 ,

броньовані машини Dingo ,

реактивні системи залпового вогню MARS II ,

зенітні установки Gepard.

Серед ключових причин перенесення центру називають:

Бюрократичні труднощі — громіздкі процедури організації роботи на словацькому об'єкті.

Розбіжності у митних правилах — різна інтерпретація європейських митних норм.

Складність ремонту — труднощі з проведенням капітальних ремонтів пошкодженої техніки.

Німеччина підкреслила, що ремонт української військової техніки залишається пріоритетом. Окрім цього, німецькі ремонтні центри продовжують діяти у Литві та на території самої України, де також обслуговують техніку, передану для потреб ЗСУ.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від Німеччини

Під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським Шольц зазначив, що у новому пакеті військової допомоги Україна також отримає не менше десяти бойових танків Leopard 1A5, 60 бойових машин піхоти M84 і M80 і бойових броньованих машин, 6 тис некерованих і 500 керованих ракет.

Німеччина щойно надала Україні екстрену зимову допомогу, щоб найгірші руйнування можна було швидко відновити та відремонтувати, — зазначив канцлер Німеччини. Поширити

За його словами, Німеччина є другим військово-стратегічним партнером України після США за обсягами наданої допомоги, які вже склали 28 млрд євро. Він додав, що вже цього місяця Україна отримає пускові установки ППО Patriot, самохідні зенітні установки Gepard.

Канцлер Німеччини побіцяв, що у наступному році Україна отримає шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони.