Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва — деталі візиту
Категорія
Україна
Дата публікації

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва — деталі візиту

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва — деталі візиту
Джерело:  Spiegel

Кандидат на посаду канцлера Німеччини від "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц прибув до Києва з неанонсованим візитом. Це відбулося після візиту чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Головні тези:

  • Фрідріх Мерц прибув до Києва для зустрічей з українськими посадовцями та визначення підтримки на час війни РФ проти України.
  • Підтримка України у боротьбі з Росією є пріоритетом для кандидата у канцлери Німеччини та прем'єр-міністра Естонії.
  • Фрідріх Мерц наголосив на важливості послідовної підтримки України для скоршого завершення війни на сході країни.
  • Кандидат у канцлери Німеччини планує також зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

Що відомо про візит Фрідріха Мерца до Києва

Зазначається, що Мерц прибув до української столиці спеціальним потягом вранці. З міркувань безпеки плани щодо його візиту трималися в таємниці.

Путін піде на переговори лише тоді, коли Україна зможе себе захистити. Сьогодні я відвідав Київ, щоб з'ясувати, яка ситуація в Україні і де ми можемо надати підтримку, — написав Фрідріх Мерц.

Якщо наша підтримка України послабиться, війна триватиме довше. Якщо ж вона буде послідовною, війна закінчиться швидше, — наголосив Мерц.

Кандидат у канцлери Німеччини також повідомив про заплановану зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Це вже другий візит Фрідріха Мерца до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Прем’єр-міністр Естонії Міхал також прибув до Києва

До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. За словами Міхала, під час візиту він планує зустрітись з Зеленським, українським колегою Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Підтримка України до перемоги залишатиметься пріоритетом Естонії, ми не підемо на жодні поступки. Перемога України — це перемога Європи, США та всього демократичного світу, — заявив Крістен Міхал.

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