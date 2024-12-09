Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва — деталі візиту

Кандидат на посаду канцлера Німеччини від "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц прибув до Києва з неанонсованим візитом. Це відбулося після візиту чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Головні тези:
- Фрідріх Мерц прибув до Києва для зустрічей з українськими посадовцями та визначення підтримки на час війни РФ проти України.
- Підтримка України у боротьбі з Росією є пріоритетом для кандидата у канцлери Німеччини та прем'єр-міністра Естонії.
- Фрідріх Мерц наголосив на важливості послідовної підтримки України для скоршого завершення війни на сході країни.
- Кандидат у канцлери Німеччини планує також зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.
Що відомо про візит Фрідріха Мерца до Києва
Зазначається, що Мерц прибув до української столиці спеціальним потягом вранці. З міркувань безпеки плани щодо його візиту трималися в таємниці.
„Der Krieg in der #Ukraine muss so schnell wie möglich enden. Nur wenn die Ukraine sich verteidigen kann, wird sich Putin auf Verhandlungen einlassen. Um zu erfahren, wie die Lage in der Ukraine ist und wo wir unterstützen können, bin ich heute nach #Kiew gereist.“ (tm) pic.twitter.com/1f8Rvy4hGz— Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) December 9, 2024
Кандидат у канцлери Німеччини також повідомив про заплановану зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Це вже другий візит Фрідріха Мерца до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Прем’єр-міністр Естонії Міхал також прибув до Києва
До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. За словами Міхала, під час візиту він планує зустрітись з Зеленським, українським колегою Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
Arrived in Kyiv this morning to meet with @ZelenskyyUa, @Denys_Shmyhal and @r_stefanchuk.— Kristen Michal (@KristenMichalPM) December 9, 2024
Supporting Ukraine until victory will remain Estonia’s priority, we will make no concessions.
Ukraine’s victory is a win for Europe, the US and to the whole democratic world. pic.twitter.com/uobyrkUAL8
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