Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва — деталі візиту

Кандидат на посаду канцлера Німеччини від "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц прибув до Києва з неанонсованим візитом. Це відбулося після візиту чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Що відомо про візит Фрідріха Мерца до Києва

Зазначається, що Мерц прибув до української столиці спеціальним потягом вранці. З міркувань безпеки плани щодо його візиту трималися в таємниці.

Путін піде на переговори лише тоді, коли Україна зможе себе захистити. Сьогодні я відвідав Київ, щоб з'ясувати, яка ситуація в Україні і де ми можемо надати підтримку, — написав Фрідріх Мерц. Поширити

„Der Krieg in der #Ukraine muss so schnell wie möglich enden. Nur wenn die Ukraine sich verteidigen kann, wird sich Putin auf Verhandlungen einlassen. Um zu erfahren, wie die Lage in der Ukraine ist und wo wir unterstützen können, bin ich heute nach #Kiew gereist.“ (tm) pic.twitter.com/1f8Rvy4hGz — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) December 9, 2024

Якщо наша підтримка України послабиться, війна триватиме довше. Якщо ж вона буде послідовною, війна закінчиться швидше, — наголосив Мерц. Поширити

Кандидат у канцлери Німеччини також повідомив про заплановану зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Це вже другий візит Фрідріха Мерца до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Прем’єр-міністр Естонії Міхал також прибув до Києва

До Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. За словами Міхала, під час візиту він планує зустрітись з Зеленським, українським колегою Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Arrived in Kyiv this morning to meet with @ZelenskyyUa, @Denys_Shmyhal and @r_stefanchuk.



Supporting Ukraine until victory will remain Estonia’s priority, we will make no concessions.



Ukraine’s victory is a win for Europe, the US and to the whole democratic world. pic.twitter.com/uobyrkUAL8 — Kristen Michal (@KristenMichalPM) December 9, 2024