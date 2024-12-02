За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, у рамках нового пакету військової допомоги Україна отримає не тільки установку IRIS-T, а також гвинтокрили Sea King та інші види озброєнь.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від Німеччини

Під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським Шольц зазначив, що у новому пакеті військової допомоги Україна також отримає не менше десяти бойових танків Leopard 1A5, 60 бойових машин піхоти M84 і M80 і бойових броньованих машин, 6 тис некерованих і 500 керованих ракет.

Німеччина щойно надала Україні екстрену зимову допомогу, щоб найгірші руйнування можна було швидко відновити та відремонтувати, — зазначив канцлер Німеччини. Поширити

За його словами, Німеччина є другим військово-стратегічним партнером України після США за обсягами наданої допомоги, які вже склали 28 млрд євро.

Він додав, що вже цього місяця Україна отримає пускові установки ППО Patriot, самохідні зенітні установки Gepard.

Канцлер Німеччини побіцяв, що у наступному році Україна отримає шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони.

Що відомо про візит Шольца до України

У рамках візиту до Києва Шольц разом із Зеленським вшанували пам’ять жертв російської агресії проти України та відвідали поранених українських військових у госпіталі.

Окрім цього Шольц разом з Зеленським оглянули зразки озброєнь, які виготовляються в Україні спільно з німецькими підприємствами.