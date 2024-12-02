По словам канцлера Германии Олафа Шольца, в рамках нового пакета военной помощи Украина получит не только установку IRIS-T, а также вертолеты Sea King и другие виды вооружений.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Германии

Во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским Шольц отметил, что в новом пакете военной помощи Украина также получит не менее десяти боевых танков Leopard 1A5, 60 боевых машин пехоты M84 и M80 и боевых бронированных машин, 6 тыс неуправляемых и 500 управляемых ракет.

Германия только что предоставила Украине экстренную зимнюю помощь, чтобы худшие разрушения можно было быстро восстановить и отремонтировать, — отметил канцлер Германии. Поделиться

По его словам, Германия является вторым военно-стратегическим партнером Украины после США по объемам оказанной помощи, которые уже составили 28 млрд евро.

Он добавил, что уже в текущем месяце Украина получит пусковые установки ПВО Patriot, самоходные зенитные установки Gepard.

Канцлер Германии пообещал, что в следующем году Украина получит шесть вертолетов Sea King, системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные дроны.

Что известно о визите Шольца в Украину

В рамках визита в Киев Шольц вместе с Зеленским почтили память жертв российской агрессии против Украины и посетили раненых украинских военных в госпитале.

Кроме этого, Шольц вместе с Зеленским осмотрели образцы вооружений, которые производятся в Украине совместно с немецкими предприятиями.