По словам канцлера Германии Олафа Шольца, в рамках нового пакета военной помощи Украина получит не только установку IRIS-T, а также вертолеты Sea King и другие виды вооружений.
Главные тезисы
- Германия предоставляет Украине новый пакет военной помощи, включающий установки IRIS-T, танки Leopard и вертолеты Sea King.
- В рамках пакета также предусмотрено предоставление гаубиц, боевых и разведывательных дронов, а также систем ПВО Patriot.
- Украина получит не менее десяти боевых танков Leopard 1A5, 60 боевых машин пехоты и другое вооружение от Германии.
- Германия является вторым военно-стратегическим партнером Украины после США по объему военной помощи.
- Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Украина также получит вертолеты Sea King, системы ПВО Patriot и другие виды вооружений в ближайшее время.
Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Германии
Во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским Шольц отметил, что в новом пакете военной помощи Украина также получит не менее десяти боевых танков Leopard 1A5, 60 боевых машин пехоты M84 и M80 и боевых бронированных машин, 6 тыс неуправляемых и 500 управляемых ракет.
По его словам, Германия является вторым военно-стратегическим партнером Украины после США по объемам оказанной помощи, которые уже составили 28 млрд евро.
Он добавил, что уже в текущем месяце Украина получит пусковые установки ПВО Patriot, самоходные зенитные установки Gepard.
Канцлер Германии пообещал, что в следующем году Украина получит шесть вертолетов Sea King, системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные дроны.
Что известно о визите Шольца в Украину
В рамках визита в Киев Шольц вместе с Зеленским почтили память жертв российской агрессии против Украины и посетили раненых украинских военных в госпитале.
Кроме этого, Шольц вместе с Зеленским осмотрели образцы вооружений, которые производятся в Украине совместно с немецкими предприятиями.
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