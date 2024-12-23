Україна отримала великий пакет військової допомоги від Німеччини, включно із системами ППО IRIS-T, Patriot та іншими озброєннями.

Що Україна отримала у новому пакеті військової допомоги від Німеччини

У новий пакет допомоги увійшли:

15 танків Leopard 1 A5;

2 зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;

30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;

самохідна гаубиця PzH 2000;

12 броньовиків з системами кінетичної оборони;

7 десантних джипів Caracal;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;

2 пускові установки Patriot;

2 радари TRML-4D;

боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;

30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;

5 систем самозахисту вертольотів AMPS;

45 дайвінг-скутерів;

12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;

120 гранатометів GMW,

200 кулеметів MG4,

420 гвинтівок MK 556,

80 снайперських гвинтівок HLR 338,

100 гвинтівок CR 308;

52 000 снарядів 155 мм,

керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;

65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.

ППО Patriot

Окрім цього до пакету допомоги увійшли генератори, турнікети, намети, мінометні боєприпаси 120 мм, міни, обладнання для розміновування, а також набої для стрілецької зброї.

Що відомо про допомогу Німеччини Україні

Німеччина залишається одним з ключових партнерів України у питаннях військової, фінансової та гуманітарної підтримки.

Від початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України Німеччина надала значну кількість оборонного обладнання, включаючи системи протиповітряної оборони, танки Leopard 2, гаубиці, боєприпаси та засоби для розмінування.

Також країна активно підтримує Україну у навчанні військових та надає допомогу для посилення енергетичної інфраструктури.