Німеччина передала Україні першу колісну гаубицю RCH 155

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу колісну гаубицю RCH 155 у межах посилення української артилерії. Загалом Німеччина планує передати 54 такі одиниці.

Україна отримала від Німеччини першу гаубицю RCH 155

Україна може на нас розраховувати, і це сигнал. Німеччина готова взяти на себе відповідальність у Європі, — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Поширити

Український посол Олексій Макеєв символічно прийняв першу гаубицю з 54 запланованих для передачі.

Перші шість систем залишаться в Німеччині, де їх використовуватимуть для тренування українських військових.

Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. За мир треба боротися. Приємно знати, що Німеччина на боці України, — заявив український посол, коментуючи можливість переговорів про припинення війни. Поширити

RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) — це сучасна німецька самохідна артилерійська установка, розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann.

Особливостями цієї гаубиці є — можливість ведення вогню під час руху, дистанційне керування баштою гармати, екіпаж із двох осіб завдяки високому рівню автоматизації.

Цю систему планують передати також і німецькій армії для забезпечення швидшого розгортання. KNDS, крім того, займається виробництвом гусеничної артилерійської установки Panzerhaubitze 2000.

У Німеччині спростували заяви про блокування допомоги Україні

Міністр Боріс Пісторіус наголосив, що блокади немає, проте процес внутрішнього узгодження нового пакета допомоги ще триває.

За його словами, Міністерство оборони вже підготувало пропозиції, але остаточне політичне рішення має бути ухвалене найближчим часом.