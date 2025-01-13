Німеччина передала Україні першу колісну гаубицю RCH 155

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу колісну гаубицю RCH 155 у межах посилення української артилерії. Загалом Німеччина планує передати 54 такі одиниці.
Головні тези:
- Україна отримала першу колісну гаубицю RCH 155 від Німеччини в рамках підтримки української артилерії. Планується передача ще 53 гаубиць.
- Український посол прийняв символічно першу гаубицю, підкресливши важливість співробітництва та підтримки миру в регіоні.
- Гаубиця RCH 155 є сучасною артилерійською установкою з великими можливостями, включаючи вогневу підтримку під час руху та дистанційне управління.
- Німеччина відзначає готовність підтримувати Україну та боротися за мир у Європі, підтверджуючи свою підтримку на шляху до спільної безпеки.
- Блокади допомоги Україні з боку Німеччини немає, але процес узгодження нового пакета допомоги триває, зокрема щодо передачі інших гаубиць.
Україна отримала від Німеччини першу гаубицю RCH 155
Український посол Олексій Макеєв символічно прийняв першу гаубицю з 54 запланованих для передачі.
Перші шість систем залишаться в Німеччині, де їх використовуватимуть для тренування українських військових.
RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) — це сучасна німецька самохідна артилерійська установка, розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann.
Особливостями цієї гаубиці є — можливість ведення вогню під час руху, дистанційне керування баштою гармати, екіпаж із двох осіб завдяки високому рівню автоматизації.
Цю систему планують передати також і німецькій армії для забезпечення швидшого розгортання. KNDS, крім того, займається виробництвом гусеничної артилерійської установки Panzerhaubitze 2000.
У Німеччині спростували заяви про блокування допомоги Україні
Міністр Боріс Пісторіус наголосив, що блокади немає, проте процес внутрішнього узгодження нового пакета допомоги ще триває.
За його словами, Міністерство оборони вже підготувало пропозиції, але остаточне політичне рішення має бути ухвалене найближчим часом.
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