Що відомо про результати роботи ППО під час нічної дронової атаки РФ по Україні

Зазначається, що протягом ночі російські окупанти випустили по Україні 58 БпЛА типу “Shahed”, а також дрони-імітатори.

Ворог запускав дрони з напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

У відбитті ворожої повітряної атаки брали участь зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 25-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях.

При цьому 27 ворожих дронів-імітаторів були локаційно втрачені.

На жаль, внаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди, є загиблі… Уражено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога, — зазначають у Повітряних силах. Поширити

Що відомо про наслідки нічної дронової атаки по Україні

За інформацією мера Львова Андрія Садового та глави Львівської ОВА Максима Козицького, протягом минулої ночі Львівщину атакували 4 БпЛА злочинної армії РФ типу “Shahed”.

Внаслідок падіння уламків в одному з районів пошкоджено приватний житловий будинок.

В одному з сіл Львівського району внаслідок падіння уламків "Shahed", пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч — вирва, діаметром 4 метри.

Садовий зазначив, що під час ранкової атаки ворожий дрон частково пошкодив приватний будинок і автомобіль у селі Підбірці Львівської громади.

У будинку вибито вікна. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

У Київській області через нічну ворожу дронову атаку пожежа та руйнування сталися у Фастівському районі та в місті Бровари.

На Фастівщині уламки БПЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування на 6-7 поверхах, — зазначили в ДСНС. Поширити

У ДСНС додали, що там було евакуйовано 150 мешканців, та врятовано травмованого чоловіка з 6-го поверху та заблоковану жінку з 9-го поверху.

Також надзвичайники поінформували, що на місці працюють 49 рятувальників, 13 одиниць техніки, психологи ДСНС надають підтримку постраждалим. Крім того, було розгорнуто пункт незламності.

Окрім цього через дронову атаку російських окупантів загинула людина.

Також у Службі розповіли, що у Броварах уламки БПЛА ворога зруйнували житловий будинок, і була пожежа, яку вже ліквідовано на площі 120 "квадратів".

Виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 р.н., тривають пошуки його дружини 1965 р.н., — зазначили в ДСНС. Поширити

Пізніше у Нацполіції розповіли, що у Київській області через "Шахедну" атаку вже відомо про 3 загиблих.

Повідомляється, що станом на 7:30 в одному з районів Київської області було зафіксовано пошкодження одного багатоквартирного будинку, в якому пошкоджено 11 квартир.