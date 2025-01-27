Атака украинских дронов приостановила работу Рязанского НПЗ

В России после атаки украинских беспилотников приостановил работу Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В последний раз этот НПЗ был под ударом в ночь на 26 января.

Рязанский НПЗ приостановил работу

Следует отметить, что этот нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ страны-агрессорки.

По данным двух источников в отрасли, в результате атаки дронов на НПЗ вспыхнуло хранилище нефти. Среди поврежденного оборудования железнодорожная погрузочная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из продуктов нефтепереработки.

Повреждено железнодорожное погрузочное оборудование. Погрузок на железной дороге не было, переработка нефти прекратилась, — сказал один из собеседников издания.

Другой источник сообщил, что загрузка приостановлена с пятницы, 24 января, и подтвердил, что работа завода остановлена из-за невозможности отправки нефтепродуктов. Поделиться

По данным источников, другие нефтеперерабатывающие заводы, в том числе в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле, могут вмешаться в поставки топлива.

Атака дронов по Рязанскому НПЗ

26 января удар по объектам "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" подтвердили в Главном управлении разведки.

Там добавили, что предприятие, в частности, производит дизельное горючее и реактивное топливо ТС-1.

Предыдущий удар по Рязанскому НПЗ произошел 24 января. Тогда на нефтеперерабатывающем заводе горели по меньшей мере три резервуара, пожар также охватил цех, где находится установка гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина.