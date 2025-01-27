Атака украинских дронов приостановила работу Рязанского НПЗ

В России после атаки украинских беспилотников приостановил работу Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В последний раз этот НПЗ был под ударом в ночь на 26 января.
Главные тезисы
- Атака украинских дронов привела к остановке работы Рязанского НПЗ и вспышке нефти на территории завода.
- Рязанский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, его работа критически важна для снабжения топливом ряда регионов.
- Остановка работы Рязанского НПЗ может привести к сбоям в поставках топлива в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле.
- Подобные атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России могут иметь серьезные последствия для экономики и поставок топлива на внутреннем рынке.
- Невозможность отправки нефтепродуктов из-за остановки работы Рязанского НПЗ может негативно отразиться на общей ситуации с поставками топлива в стране.
Рязанский НПЗ приостановил работу
Следует отметить, что этот нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ страны-агрессорки.
По данным двух источников в отрасли, в результате атаки дронов на НПЗ вспыхнуло хранилище нефти. Среди поврежденного оборудования железнодорожная погрузочная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из продуктов нефтепереработки.
Повреждено железнодорожное погрузочное оборудование. Погрузок на железной дороге не было, переработка нефти прекратилась, — сказал один из собеседников издания.
По данным источников, другие нефтеперерабатывающие заводы, в том числе в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле, могут вмешаться в поставки топлива.
Атака дронов по Рязанскому НПЗ
26 января удар по объектам "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" подтвердили в Главном управлении разведки.
Там добавили, что предприятие, в частности, производит дизельное горючее и реактивное топливо ТС-1.
Предыдущий удар по Рязанскому НПЗ произошел 24 января. Тогда на нефтеперерабатывающем заводе горели по меньшей мере три резервуара, пожар также охватил цех, где находится установка гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-