Силы обороны во второй раз поразили Рязанский НПЗ и пункт управления в Курщине

Силы обороны Украины второй раз через неделю нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области. Также наши бойцы атаковали передовой пункт управления русских войск в Курской области.

Генштаб подтвердил удар по Рязанскому НПЗ

Как отмечается, в ночь на 26 января подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Минобороны атаковали объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", обеспечивающей топливом российскую оккупационную армию.

После удара на месте были зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

Это уже второй удар по этому НПЗ за последнюю неделю. Генштаб отмечает, что Рязанский НПЗ входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и производит, в частности, дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1 , используемое военной авиацией РФ. Поделиться

Кроме того, украинские ракетные войска недавно нанесли удар по передовому пункту управления оперативной группы Тихоокеанского флота РФ в районе населенного пункта Корнево, Курская область.

В настоящее время идет уточнение масштабов повреждений и последствий атаки.

Что известно об атаке дронов на нефтебазу в Рязани

Местные жители и российские СМИ писали о громких взрывах на заводе.

Приблизительно в это время ситуацию прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков. Он заявил, что беспилотный летательный аппарат якобы был сбит, пострадавших нет, а материальный ущерб сейчас оценивается.

Одновременно в российских Telegram-каналах начали появляться кадры, на которых виден пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Украинские OSINT-специалисты предполагают, что дроны попасть могли в одну из цистерн.