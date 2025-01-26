Силы обороны во второй раз поразили Рязанский НПЗ и пункт управления в Курщине

Силы обороны Украины второй раз через неделю нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области. Также наши бойцы атаковали передовой пункт управления русских войск в Курской области.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны провели успешный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области, обеспечивающему топливом российскую оккупационную армию.
- Также зафиксирована атака на передовой пункт управления российских войск в Курской области со стороны украинских ракетных войск.
- После ударов были зафиксированы взрывы и пожар на Рязанском НПЗ, являющемся одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.
- Подобный удар зафиксирован уже второй раз за неделю, что является частью стратегии украинских войск.
- Атака дронов по Рязанскому НПЗ может привести к значительному ущербу для российского военного потенциала, поскольку завод производит топливо для военной авиации.
Генштаб подтвердил удар по Рязанскому НПЗ
Как отмечается, в ночь на 26 января подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Минобороны атаковали объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", обеспечивающей топливом российскую оккупационную армию.
После удара на месте были зафиксированы взрывы и масштабный пожар.
Кроме того, украинские ракетные войска недавно нанесли удар по передовому пункту управления оперативной группы Тихоокеанского флота РФ в районе населенного пункта Корнево, Курская область.
В настоящее время идет уточнение масштабов повреждений и последствий атаки.
Что известно об атаке дронов на нефтебазу в Рязани
Местные жители и российские СМИ писали о громких взрывах на заводе.
Приблизительно в это время ситуацию прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков. Он заявил, что беспилотный летательный аппарат якобы был сбит, пострадавших нет, а материальный ущерб сейчас оценивается.
Одновременно в российских Telegram-каналах начали появляться кадры, на которых виден пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.
Украинские OSINT-специалисты предполагают, что дроны попасть могли в одну из цистерн.
Рязанский НПЗ — один из крупнейших в России с мощностью переработки 17 млн тонн нефти в год.
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