Силы обороны во второй раз поразили Рязанский НПЗ и пункт управления в Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны во второй раз поразили Рязанский НПЗ и пункт управления в Курщине

Генштаб ВСУ
Силы обороны во второй раз поразили Рязанский НПЗ и пункт управления в Курщине
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Силы обороны Украины второй раз через неделю нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области. Также наши бойцы атаковали передовой пункт управления русских войск в Курской области.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны провели успешный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области, обеспечивающему топливом российскую оккупационную армию.
  • Также зафиксирована атака на передовой пункт управления российских войск в Курской области со стороны украинских ракетных войск.
  • После ударов были зафиксированы взрывы и пожар на Рязанском НПЗ, являющемся одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.
  • Подобный удар зафиксирован уже второй раз за неделю, что является частью стратегии украинских войск.
  • Атака дронов по Рязанскому НПЗ может привести к значительному ущербу для российского военного потенциала, поскольку завод производит топливо для военной авиации.

Генштаб подтвердил удар по Рязанскому НПЗ

Как отмечается, в ночь на 26 января подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Минобороны атаковали объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", обеспечивающей топливом российскую оккупационную армию.

После удара на месте были зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

Это уже второй удар по этому НПЗ за последнюю неделю. Генштаб отмечает, что Рязанский НПЗ входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и производит, в частности, дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1 , используемое военной авиацией РФ.

Кроме того, украинские ракетные войска недавно нанесли удар по передовому пункту управления оперативной группы Тихоокеанского флота РФ в районе населенного пункта Корнево, Курская область.

В настоящее время идет уточнение масштабов повреждений и последствий атаки.

Что известно об атаке дронов на нефтебазу в Рязани

Местные жители и российские СМИ писали о громких взрывах на заводе.

Приблизительно в это время ситуацию прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков. Он заявил, что беспилотный летательный аппарат якобы был сбит, пострадавших нет, а материальный ущерб сейчас оценивается.

Одновременно в российских Telegram-каналах начали появляться кадры, на которых виден пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Украинские OSINT-специалисты предполагают, что дроны попасть могли в одну из цистерн.

Рязанский НПЗ — один из крупнейших в России с мощностью переработки 17 млн тонн нефти в год.

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