Дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод — видео
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Дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод — видео

Дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод — видео
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Источник:  online.ua

В России снова пылает Рязанский нефтеперерабатывающий завод после удара беспилотников. Это уже вторая атака на завод за последние двое суток.

Главные тезисы

  • Дроны вторично атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, вызывая громкие взрывы и пожар.
  • Информация об атаке дронов была подтверждена официальными источниками, включая комментарии губернатора и Минобороны РФ.
  • Украинские OSINT-специалисты предполагают, что дроны поразили одну из цистерн нефтеперерабатывающего завода.
  • Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в России с мощностью переработки 17 млн тонн нефти в год.
  • После атаки нефтеперерабатывающий завод возобновил работу, а материальный ущерб сейчас оценивается.

Что известно об атаке дронов на нефтебазу в Рязани

Местные жители и российские СМИ писали о громких взрывах на заводе.

Приблизительно в это время ситуацию прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков. Он заявил, что беспилотный летательный аппарат якобы был сбит, пострадавших нет, а материальный ущерб сейчас оценивается.

Одновременно в российских Telegram-каналах начали появляться кадры, на которых виден пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Украинские OSINT-специалисты предполагают, что дроны попасть могли в одну из цистерн.

Рязанский НПЗ — один из крупнейших в России с мощностью переработки 17 млн тонн нефти в год.

"Хлопок" в России 24 января — что известно

В сети очевидцы публикуют видео масштабного пожара в Рязани, вероятно, на местном нефтеперерабатывающем заводе Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Кроме того, под удар попала Ново-Рязанская ТЭЦ. На кадрах можно увидеть сразу два пожара недалеко друг от друга.

В начале января московский суд приказал Яндексу скрыть карты и фотографии этого предприятия из-за угрозы атак украинских беспилотников. Завод Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) входит в состав "Роснефти".

То, что дроны атаковали большое количество российских областей, подтверждает Минобороны РФ.

Как утверждает ведомство, речь идет о 121 беспилотнике.

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