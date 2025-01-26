Дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод — видео

В России снова пылает Рязанский нефтеперерабатывающий завод после удара беспилотников. Это уже вторая атака на завод за последние двое суток.
Главные тезисы
- Дроны вторично атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, вызывая громкие взрывы и пожар.
- Информация об атаке дронов была подтверждена официальными источниками, включая комментарии губернатора и Минобороны РФ.
- Украинские OSINT-специалисты предполагают, что дроны поразили одну из цистерн нефтеперерабатывающего завода.
- Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в России с мощностью переработки 17 млн тонн нефти в год.
- После атаки нефтеперерабатывающий завод возобновил работу, а материальный ущерб сейчас оценивается.
Что известно об атаке дронов на нефтебазу в Рязани
Местные жители и российские СМИ писали о громких взрывах на заводе.
Приблизительно в это время ситуацию прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков. Он заявил, что беспилотный летательный аппарат якобы был сбит, пострадавших нет, а материальный ущерб сейчас оценивается.
Одновременно в российских Telegram-каналах начали появляться кадры, на которых виден пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.
Украинские OSINT-специалисты предполагают, что дроны попасть могли в одну из цистерн.
Рязанский НПЗ — один из крупнейших в России с мощностью переработки 17 млн тонн нефти в год.
"Хлопок" в России 24 января — что известно
В сети очевидцы публикуют видео масштабного пожара в Рязани, вероятно, на местном нефтеперерабатывающем заводе Рязанской нефтеперерабатывающей компании.
Кроме того, под удар попала Ново-Рязанская ТЭЦ. На кадрах можно увидеть сразу два пожара недалеко друг от друга.
То, что дроны атаковали большое количество российских областей, подтверждает Минобороны РФ.
Как утверждает ведомство, речь идет о 121 беспилотнике.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-