Дроны атаковали военный авиазавод в Казани — видео

В ночь на 20 января БПЛА атаковали военные объекты на территории Казани. В частности, под ударом оказался Казанский авиазавод имени Горбунова, где производят и ремонтируют Ту-160 и Ту-22М3М/Ту-22М3.
Главные тезисы
- Беспилотники атаковали военный авиазавод в Казани, где производят и ремонтируют стратегические летательные аппараты.
- Нападение произошло ночью 20 января, подвергшись объектам на территории Казани, в частности, Казанского авиазавода имени Горбунова.
- РосСМИ сообщили об атаке беспилотником самолетного типа 'Февраль', поразившего резервуар на заводе.
- В результате ночных атак, из РФ сообщили об уничтожении 31 беспилотника над разными областями, включая Брянскую, Калужскую и другие.
- Инцидент показал уязвимость военных объектов и предостерег о возможных последствиях подобных атак в будущем.
Что известно о "бавовне" в Казани
Как сообщают росСМИ, Казань набит атаковали беспилотником самолетного типа "Февраль".
Один из них очевидцы вроде бы видели в Авиастроительном районе. В частности, в двух районах Казани — Ново-Савиновском и Авиастроительном — жители города слышали взрывы.
В то же время Росавиация сообщила, что аэропорт Казани временно закрыт на прием и отправку самолетов.
Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко в Казани расположены ключевые авиационные предприятия, которые играют важную роль в российском военно-промышленном комплексе.
Среди них:
Казанский авиационный завод имени Горбунова, производящий стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160 , а также выполняет их модернизацию и ремонт. По словам Коваленко, предприятие активно расширяется, чтобы увеличить объемы обслуживания этих самолетов.
Казанский вертолетный завод, занимающийся производством вертолетов для военных и гражданских нужд.
Казанский государственный казенный пороховый завод, производящий порох и взрывчатые вещества для авиационных боеприпасов и ракет, в частности для "Калибр" и "Искандер" .
В то же время беспилотники атаковали Казанский авиазавод имени Горбунова. Утверждается, что один из беспилотников попал в пустой резервуар на территории завода.
Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО "Туполев" — одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности России. Оно производит стратегические бомбардировщики Ту-160, а также гражданские лайнеры Ту-204.
Россияне отчитались о "сбитых" дронах
Несмотря на успешный "хлопок" в российском ведомстве заявили, что за ночь над РФ якобы уничтожен 31 беспилотник.
Утром губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша также сообщил, что вечером ПВО уничтожило 2 БПЛА, а ночью еще 4 дрона — в Калуге и Бабининском районе.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-