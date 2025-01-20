Дроны атаковали военный авиазавод в Казани — видео

В ночь на 20 января БПЛА атаковали военные объекты на территории Казани. В частности, под ударом оказался Казанский авиазавод имени Горбунова, где производят и ремонтируют Ту-160 и Ту-22М3М/Ту-22М3.

Что известно о "бавовне" в Казани

Как сообщают росСМИ, Казань набит атаковали беспилотником самолетного типа "Февраль".

Один из них очевидцы вроде бы видели в Авиастроительном районе. В частности, в двух районах Казани — Ново-Савиновском и Авиастроительном — жители города слышали взрывы.

В то же время Росавиация сообщила, что аэропорт Казани временно закрыт на прием и отправку самолетов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко в Казани расположены ключевые авиационные предприятия, которые играют важную роль в российском военно-промышленном комплексе.

Среди них:

Казанский авиационный завод имени Горбунова, производящий стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160 , а также выполняет их модернизацию и ремонт. По словам Коваленко, предприятие активно расширяется, чтобы увеличить объемы обслуживания этих самолетов.

Казанский вертолетный завод, занимающийся производством вертолетов для военных и гражданских нужд.

Казанский государственный казенный пороховый завод, производящий порох и взрывчатые вещества для авиационных боеприпасов и ракет, в частности для "Калибр" и "Искандер" .

В то же время беспилотники атаковали Казанский авиазавод имени Горбунова. Утверждается, что один из беспилотников попал в пустой резервуар на территории завода.

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО "Туполев" — одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности России. Оно производит стратегические бомбардировщики Ту-160, а также гражданские лайнеры Ту-204.

Россияне отчитались о "сбитых" дронах

Несмотря на успешный "хлопок" в российском ведомстве заявили, что за ночь над РФ якобы уничтожен 31 беспилотник.

14 БПЛА — над территорией Брянской области, 6 — над территорией Калужской области, 3 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Курской области, 2 — над территорией Рязанской области, 2 — над территорией Орловской области и 1 — над территорией Орловской области, — говорится в сообщении. Поделиться

Утром губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша также сообщил, что вечером ПВО уничтожило 2 БПЛА, а ночью еще 4 дрона — в Калуге и Бабининском районе.