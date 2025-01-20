Дрони атакували військовий авіазавод у Казані — відео

Вночі 20 січня БПЛА атакували військові обʼєкти на території Казані. Зокрема під ударом опинився Казанський авіазавод імені Горбунова, де виробляють та ремонтують Ту-160 та Ту-22М3М/Ту-22М3.

Що відомо про “бавовну” у Казані

Як повідомляють росЗМІ, Казань набито атакували безпілотником літакового типу "Лютий".

Один із них очевидці начебто в бачили Авіабудівному районі. Зокрема у двох районах Казані — Ново-Савиновському та Авіабудівному — жителі міста чули вибухи.

У той же час Росавіація повідомила, що аеропорт Казані тимчасово закритий на прийом і відправлення літаків.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, у Казані розташовані ключові авіаційні підприємства, які відіграють важливу роль у російському військово-промисловому комплексі.

Серед них:

Казанський авіаційний завод імені Горбунова, який виробляє стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160, а також виконує їхню модернізацію та ремонт. За словами Коваленка, підприємство активно розширюється, щоб збільшити обсяги обслуговування цих літаків.

Казанський вертолітний завод, що займається виробництвом вертольотів для військових і цивільних потреб.

Казанський державний казенний пороховий завод, який виготовляє порох і вибухові речовини для авіаційних боєприпасів і ракет, зокрема для "Калібр" та "Іскандер".

У той же час безпілотники атакували Казанський авіазавод імені Горбунова. Стверджується, що один із безпілотників влучив у порожній резервуар на території заводу.

Казанський авіаційний завод імені С. П. Горбунова — філія ПАТ "Туполєв" — одне з найбільших підприємств авіаційної промисловості Росії. Воно виготовляє стратегічні бомбардувальники Ту-160, а також цивільні лайнери Ту-204.

Росіяни відзвітували про “збиті” дрони

Попри успішну “бавовну” у російському відомстві заявили, що за ніч над РФ нібито знищено 31 безпілотник.

14 БПЛА — над територією Брянської області, 6 — над територією Калузької області, 3 — над територією Білгородської області, 3 — над територією Курської області, 2 — над територією Рязанської області, 2 — над територією Орловської області та 1 — над територією Орловської області, — йдеться у повідомленні. Поширити

Вранці губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша також повідомив, що ввечері ППО знищила 2 БПЛА, а вночі ще 4 дрони — у Калузі та Бабининському районі.