Дрони атакували військовий авіазавод у Казані — відео

Вночі 20 січня БПЛА атакували військові обʼєкти на території Казані. Зокрема під ударом опинився Казанський авіазавод імені Горбунова, де виробляють та ремонтують Ту-160 та Ту-22М3М/Ту-22М3.
Головні тези:
- Безпілотники атакували військовий авіазавод у Казані, де виготовляють та ремонтувують стратегічні літальні апарати.
- Напад стався вночі 20 січня, зазнавши об'єктів на території Казані, зокрема, Казанського авіазаводу імені Горбунова.
- РосЗМІ повідомили про атаку безпілотником літакового типу 'Лютий', який вразив резервуар на заводі.
- В результаті нічних атак, із РФ повідомили про знищення 31 безпілотника над різними областями, включаючи Брянську, Калузьку, та інші.
- Інцидент показав уразливість військових об'єктів та застеріг про можливі наслідки подібних атак у майбутньому.
Що відомо про “бавовну” у Казані
Як повідомляють росЗМІ, Казань набито атакували безпілотником літакового типу "Лютий".
Один із них очевидці начебто в бачили Авіабудівному районі. Зокрема у двох районах Казані — Ново-Савиновському та Авіабудівному — жителі міста чули вибухи.
У той же час Росавіація повідомила, що аеропорт Казані тимчасово закритий на прийом і відправлення літаків.
Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, у Казані розташовані ключові авіаційні підприємства, які відіграють важливу роль у російському військово-промисловому комплексі.
Серед них:
Казанський авіаційний завод імені Горбунова, який виробляє стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160, а також виконує їхню модернізацію та ремонт. За словами Коваленка, підприємство активно розширюється, щоб збільшити обсяги обслуговування цих літаків.
Казанський вертолітний завод, що займається виробництвом вертольотів для військових і цивільних потреб.
Казанський державний казенний пороховий завод, який виготовляє порох і вибухові речовини для авіаційних боєприпасів і ракет, зокрема для "Калібр" та "Іскандер".
У той же час безпілотники атакували Казанський авіазавод імені Горбунова. Стверджується, що один із безпілотників влучив у порожній резервуар на території заводу.
Казанський авіаційний завод імені С. П. Горбунова — філія ПАТ "Туполєв" — одне з найбільших підприємств авіаційної промисловості Росії. Воно виготовляє стратегічні бомбардувальники Ту-160, а також цивільні лайнери Ту-204.
Росіяни відзвітували про “збиті” дрони
Попри успішну “бавовну” у російському відомстві заявили, що за ніч над РФ нібито знищено 31 безпілотник.
Вранці губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша також повідомив, що ввечері ППО знищила 2 БПЛА, а вночі ще 4 дрони — у Калузі та Бабининському районі.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-