Дрони атакували військовий авіазавод у Казані — відео
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Дрони атакували військовий авіазавод у Казані — відео

Дрони атакували військовий авіазавод у Казані — відео
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Джерело:  online.ua

Вночі 20 січня БПЛА атакували військові обʼєкти на території Казані. Зокрема під ударом опинився Казанський авіазавод імені Горбунова, де виробляють та ремонтують Ту-160 та Ту-22М3М/Ту-22М3. 

Головні тези:

  • Безпілотники атакували військовий авіазавод у Казані, де виготовляють та ремонтувують стратегічні літальні апарати.
  • Напад стався вночі 20 січня, зазнавши об'єктів на території Казані, зокрема, Казанського авіазаводу імені Горбунова.
  • РосЗМІ повідомили про атаку безпілотником літакового типу 'Лютий', який вразив резервуар на заводі.
  • В результаті нічних атак, із РФ повідомили про знищення 31 безпілотника над різними областями, включаючи Брянську, Калузьку, та інші.
  • Інцидент показав уразливість військових об'єктів та застеріг про можливі наслідки подібних атак у майбутньому.

Що відомо про “бавовну” у Казані

Як повідомляють росЗМІ, Казань набито атакували безпілотником літакового типу "Лютий".

Один із них очевидці начебто в бачили Авіабудівному районі. Зокрема у двох районах Казані — Ново-Савиновському та Авіабудівному — жителі міста чули вибухи.

У той же час Росавіація повідомила, що аеропорт Казані тимчасово закритий на прийом і відправлення літаків. 

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, у Казані розташовані ключові авіаційні підприємства, які відіграють важливу роль у російському військово-промисловому комплексі.

Серед них:

  • Казанський авіаційний завод імені Горбунова, який виробляє стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160, а також виконує їхню модернізацію та ремонт. За словами Коваленка, підприємство активно розширюється, щоб збільшити обсяги обслуговування цих літаків.

  • Казанський вертолітний завод, що займається виробництвом вертольотів для військових і цивільних потреб.

  • Казанський державний казенний пороховий завод, який виготовляє порох і вибухові речовини для авіаційних боєприпасів і ракет, зокрема для "Калібр" та "Іскандер".

У той же час безпілотники атакували Казанський авіазавод імені Горбунова. Стверджується, що один із безпілотників влучив у порожній резервуар на території заводу. 

Казанський авіаційний завод імені С. П. Горбунова — філія ПАТ "Туполєв" — одне з найбільших підприємств авіаційної промисловості Росії. Воно виготовляє стратегічні бомбардувальники Ту-160, а також цивільні лайнери Ту-204.

Росіяни відзвітували про “збиті” дрони

Попри успішну “бавовну” у російському відомстві заявили, що за ніч над РФ нібито знищено 31 безпілотник.

14 БПЛА — над територією Брянської області, 6 — над територією Калузької області, 3 — над територією Білгородської області, 3 — над територією Курської області, 2 — над територією Рязанської області, 2 — над територією Орловської області та 1 — над територією Орловської області, — йдеться у повідомленні.

Вранці губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша також повідомив, що ввечері ППО знищила 2 БПЛА, а вночі ще 4 дрони — у Калузі та Бабининському районі.

На околиці Калуги уламки БПЛА впали на територію підприємства. Незначне загоряння, що виникло, оперативно ліквідовано силами рятувальних служб. За попередніми даними постраждалих і руйнувань немає, — заявив глава регіону.

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