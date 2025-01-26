Дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод — відео

У Росії знову палає Рязанський нафтопереробний завод після удару безпілотників. Це вже друга атака на завод за останні дві доби.

Що відомо про атаку дронів на нафтобазу у Рязані

Місцеві мешканці та російські ЗМІ писали про гучні вибухи на заводі.

Приблизно в цей час ситуацію прокоментував губернатор Рязанської області Павло Малков. Він заявив, що безпілотний літальний апарат нібито був збитий, постраждалих немає, а матеріальні збитки наразі оцінюються.

Одночасно в російських Telegram-каналах почали з’являтися кадри, на яких видно пожежу на місцевому нафтопереробному заводі.

Українські OSINT-фахівці припускають, що дрони влучити могли в одну із цистерн.

Рязанський НПЗ — один з найбільших в Росії з потужністю переробки 17 млн тонн нафти на рік.

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У мережі очевидці публікують відео масштабної пожежі у Рязані — ймовірно, на місцевому нафтопереробному заводі — Рязанській нафтопереробній компанії.

Окрім того, під удар потрапила Ново-Рязанська ТЕЦ. На кадрах можна побачити одразу дві пожежі неподалік одна від одної.

На початку січня московський суд наказав “Яндексу” приховати карти та фотографії цього підприємства через загрозу атак українських безпілотників. Завод Рязанської нафтопереробної компанії (РНПК) входить до складу "Роснефти". Поширити

Те, що дрони атакували велику кількість російських областей, підтверджує Міноборони РФ.