Дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод — відео
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Дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод — відео

Дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод — відео
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Джерело:  online.ua

У Росії знову палає Рязанський нафтопереробний завод після удару безпілотників. Це вже друга атака на завод за останні дві доби.

Головні тези:

  • Дрони вдруге атакували Рязанський нафтопереробний завод, викликаючи гучні вибухи та пожежу.
  • Інформація про атаку дронів була підтверджена офіційними джерелами, включаючи коментарі губернатора та Міноборони РФ.
  • Українські OSINT-фахівці припускають, що дрони вразили одну з цистерн нафтопереробного заводу.
  • Рязанський нафтопереробний завод є одним з найбільших в Росії, з потужністю переробки 17 млн тонн нафти на рік.
  • Після атаки нафтопереробний завод поновив роботу, а матеріальні збитки наразі оцінюються.

Що відомо про атаку дронів на нафтобазу у Рязані

Місцеві мешканці та російські ЗМІ писали про гучні вибухи на заводі.

Приблизно в цей час ситуацію прокоментував губернатор Рязанської області Павло Малков. Він заявив, що безпілотний літальний апарат нібито був збитий, постраждалих немає, а матеріальні збитки наразі оцінюються.

Одночасно в російських Telegram-каналах почали з’являтися кадри, на яких видно пожежу на місцевому нафтопереробному заводі.

Українські OSINT-фахівці припускають, що дрони влучити могли в одну із цистерн.

Рязанський НПЗ — один з найбільших в Росії з потужністю переробки 17 млн тонн нафти на рік. 

“Бавовна” у Росії 24 січня — що відомо

У мережі очевидці публікують відео масштабної пожежі у Рязані — ймовірно, на місцевому нафтопереробному заводі — Рязанській нафтопереробній компанії.

Окрім того, під удар потрапила Ново-Рязанська ТЕЦ. На кадрах можна побачити одразу дві пожежі неподалік одна від одної.

На початку січня московський суд наказав “Яндексу” приховати карти та фотографії цього підприємства через загрозу атак українських безпілотників. Завод Рязанської нафтопереробної компанії (РНПК) входить до складу "Роснефти".

Те, що дрони атакували велику кількість російських областей, підтверджує Міноборони РФ.

Як стверджує відомство, йдеться про 121 безпілотник.

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