Дрони уразили авіаційний завод у Смоленській області РФ — відео

У ніч на 21 січня безпілотники атакували об'єкти військової та критичної інфраструктури в Росії, зокрема Смоленський авіаційний завод, який виробляє штурмовики Су-25.

Дрони масовано атакували кілька регіонів РФ

Як повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко, Смоленський авіаційний завод тісно пов’язаний з іншими підприємствами оборонного комплексу РФ, постачаючи компоненти або беручи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем.

РосЗМІ також повідомляють про вибухи на нафтопереробному заводі у місті Ярцево (Смоленська область). Також дрони атакували нафтопереробну базу в місті Лиски Воронезької області.

Натомість у Міністерстві оборони РФ заявили про нібито знищення 55 українських безпілотників у шести областях:

22 дрони — над Брянською областю, 12 — над Ростовською, 10 — над Смоленською, 6 — над Воронезькою, 4 — над Саратовською,1 — над Курською.

Крім того, за даними ЗМІ у містах Казань та Ульяновськ через загрозу нових атак у місцевих аеропортах було введено режим "Килим", що передбачає затримку рейсів на виліт та приліт.

Українські сили атакували нафтобазу "Ліскінська" біля Воронежа

Українські військові 16 січня завдали успішного удару по нафтобазі "Ліскінська". Вона входить до структури "Роснєфті", у Воронезькій області РФ.

За інформацією Генштабу, в ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій у координації з іншими компонентами Сил оборони України атакували об’єкт "Роснєфті" в населеному пункті Лиски, Воронезької області.

Зафіксовано влучання щонайменше трьох ударних дронів. На об’єкті виникла масштабна пожежа.