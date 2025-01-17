У Калузькій області РФ після атаки дронів палає нафтобаза — відео
Категорія
Події
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У Калузькій області РФ після атаки дронів палає нафтобаза — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Дрони ввечері 17 січня атакували нафтобазу в Російській Федерації. Цього разу на території Калузької області.

Головні тези:

  • У Калузькій області Російської Федерації сталася атака дронів на нафтобазу, що призвела до пожежі на промисловому підприємстві в місті Людиново.
  • Губернатор Калузької області підтвердив загоряння на території підприємства внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів.

“Бавовна” у Калузькій області

Повідомляється, що дрон спробував атакувати промислове підприємство в місті Людиново. За словами очевидців, уламки впали на територію заводу і зараз там гасять пожежу.

За даними пабліків, близько 21:00 (за київським часом) над містом було чутно кілька вибухів, після чого в районі місцевої нафтобази почалася пожежа.

Як повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша, внаслідок атаки БПЛА є загоряння на території промислового підприємства.

На місці працює оперативна група. І співробітники рятувальних служб. За попередньою інформацією постраждалих немає, — додав він.

У Людиновому розташовано кілька заводів, зокрема агрегатний, чавуноливарний і тепловозобудівний. Минулого року у квітні і травні дрони там атакували нафтобазу "Калуганефтепродукт".

Що відомо про масштабну атаку України по військових обʼєктах РФ

У ніч на 14 січня Сили оборони здійснили атаки на російські підприємства, нафтопереробні заводи і склади боєприпасів, зокрема на аеродромі “Енгельс”.

Як зазначають джерела, серед уражених об’єктів:

  • Алексінський хімічний комбінат (Тульська область): після удару дронів там виникла велика пожежа.

  • Склади боєприпасів на аеродромі «Енгельс» (Саратовська область): уражено склади авіабомб (ФАБів), керованих авіабомб (КАБів) та крилатих ракет.

  • Саратовський нафтопереробний завод: на території НПЗ зафіксовано масштабну пожежу.

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