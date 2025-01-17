У Калузькій області РФ після атаки дронів палає нафтобаза — відео

Дрони ввечері 17 січня атакували нафтобазу в Російській Федерації. Цього разу на території Калузької області.

“Бавовна” у Калузькій області

Повідомляється, що дрон спробував атакувати промислове підприємство в місті Людиново. За словами очевидців, уламки впали на територію заводу і зараз там гасять пожежу.

За даними пабліків, близько 21:00 (за київським часом) над містом було чутно кілька вибухів, після чого в районі місцевої нафтобази почалася пожежа.

Як повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша, внаслідок атаки БПЛА є загоряння на території промислового підприємства.

На місці працює оперативна група. І співробітники рятувальних служб. За попередньою інформацією постраждалих немає, — додав він. Поширити

У Людиновому розташовано кілька заводів, зокрема агрегатний, чавуноливарний і тепловозобудівний. Минулого року у квітні і травні дрони там атакували нафтобазу "Калуганефтепродукт".

Що відомо про масштабну атаку України по військових обʼєктах РФ

У ніч на 14 січня Сили оборони здійснили атаки на російські підприємства, нафтопереробні заводи і склади боєприпасів, зокрема на аеродромі “Енгельс”.

Як зазначають джерела, серед уражених об’єктів: