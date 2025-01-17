В Калужской области РФ после атаки дронов горит нефтебаза — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Калужской области РФ после атаки дронов горит нефтебаза — видео

пожар
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Источник:  online.ua

Дроны вечером 17 января атаковали нефтебазу в Российской Федерации.

Главные тезисы

  • Атака дронов вызвала пожар на нефтебазе в городе Людиново в Калужской области.
  • Губернатор подтвердил возгорание из-за атаки беспилотников без пострадавших.

"Хлопок" в Калужской области

Сообщается, что дрон попытался атаковать промышленное предприятие в городе Человеково. По словам очевидцев, обломки упали на территорию завода и сейчас там тушат пожар.

По данным пабликов, около 21:00 (по киевскому времени) над городом было слышно несколько взрывов, после чего в районе местной нефтебазы начался пожар.

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, в результате атаки БПЛА есть возгорание на территории промышленного предприятия.

На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб. По предварительной информации, пострадавших нет, — добавил он.

В Человекове расположено несколько заводов, в том числе агрегатный, чугунолитейный и тепловозостроительный.

Что известно о масштабной атаке Украины по военным объектам РФ

В ночь на 14 января Силы обороны совершили атаки на российские предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и склады боеприпасов, в том числе на аэродроме Энгельс.

Как отмечают источники, среди пораженных объектов:

  • Алексинский химический комбинат (Тульская область): после удара дронов там возник большой пожар.

  • Составы боеприпасов на аэродроме Энгельс (Саратовская область): поражены составы авиабомб (ФАБов), управляемых авиабомб (КАБов) и крылатых ракет.

  • Саратовский нефтеперерабатывающий завод: на территории НПЗ зафиксирован масштабный пожар.

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