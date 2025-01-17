В Калужской области РФ после атаки дронов горит нефтебаза — видео

"Хлопок" в Калужской области

Сообщается, что дрон попытался атаковать промышленное предприятие в городе Человеково. По словам очевидцев, обломки упали на территорию завода и сейчас там тушат пожар.

По данным пабликов, около 21:00 (по киевскому времени) над городом было слышно несколько взрывов, после чего в районе местной нефтебазы начался пожар.

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, в результате атаки БПЛА есть возгорание на территории промышленного предприятия.

На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб. По предварительной информации, пострадавших нет, — добавил он. Поделиться

В Человекове расположено несколько заводов, в том числе агрегатный, чугунолитейный и тепловозостроительный.

Что известно о масштабной атаке Украины по военным объектам РФ

В ночь на 14 января Силы обороны совершили атаки на российские предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и склады боеприпасов, в том числе на аэродроме Энгельс.

Как отмечают источники, среди пораженных объектов: