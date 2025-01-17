В Калужской области РФ после атаки дронов горит нефтебаза — видео

Дроны вечером 17 января атаковали нефтебазу в Российской Федерации.
Главные тезисы
- Атака дронов вызвала пожар на нефтебазе в городе Людиново в Калужской области.
- Губернатор подтвердил возгорание из-за атаки беспилотников без пострадавших.
"Хлопок" в Калужской области
Сообщается, что дрон попытался атаковать промышленное предприятие в городе Человеково. По словам очевидцев, обломки упали на территорию завода и сейчас там тушат пожар.
По данным пабликов, около 21:00 (по киевскому времени) над городом было слышно несколько взрывов, после чего в районе местной нефтебазы начался пожар.
Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, в результате атаки БПЛА есть возгорание на территории промышленного предприятия.
В Человекове расположено несколько заводов, в том числе агрегатный, чугунолитейный и тепловозостроительный.
Что известно о масштабной атаке Украины по военным объектам РФ
В ночь на 14 января Силы обороны совершили атаки на российские предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и склады боеприпасов, в том числе на аэродроме Энгельс.
Как отмечают источники, среди пораженных объектов:
Алексинский химический комбинат (Тульская область): после удара дронов там возник большой пожар.
Составы боеприпасов на аэродроме Энгельс (Саратовская область): поражены составы авиабомб (ФАБов), управляемых авиабомб (КАБов) и крылатых ракет.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод: на территории НПЗ зафиксирован масштабный пожар.
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