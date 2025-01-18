Українські воїни уразили нафтобазу та засоби ППО в Тульській області РФ — відео

Вночі 18 січня підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атакували федеральну державну казенну установу “8 марта” у Тульській області.

“Бавовна” в Росії 18 січня — що відомо

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на об’єкті, який потрапив під удар Сил оборони України, зберігалися також нафтопродукти.

Після атаки на території підприємства зафіксовано пожежу.

Що важливо розуміти, вказана нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Наслідки атаки уточнюються.

Ба більше, відомо, що українські ударні дрони поцілили в радіолокаційну станцію “Небо-СВУ” на тимчасово окупованій Херсонщині.

Також, ракетні війська Збройних Сил України завдали вогневого ураження по комплексу «Бук-М3» та радіолокаційній станції 9С32М зенітного ракетного комплексу С-300, що перебували на тимчасово окупованій території Донецької області. Масштаби пошкоджень уточнюються, — йдеться в повідомленні. Поширити

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що українські захисники завдаватимуть подібних ударів до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни.

Що відомо про атаку на нафтобазу РФ в Калузькій області

У ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по базі “Роснєфті”.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що він знаходиться у населеному пункті Людиново Калузької області РФ.

Дана нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил рф, які беруть безпосередню участь у війні проти України. Поширити

Після потужного удару на території бази спалахнула пожежа.

Окрім того, наголошується, що детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

Ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російського агресора. Далі буде... Слава Україні! Поширити