Українські воїни уразили нафтобазу та засоби ППО в Тульській області РФ — відео

Вночі 18 січня підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атакували федеральну державну казенну установу “8 марта” у Тульській області.
Головні тези:
- Під удар потрапила російська нафтобаза, що забезпечує армію РФ на окупованих територіях.
- Після атаки спалахнула пожежа на об’єкті, де зберігалися нафтопродукти, що може спровокувати серйозні логістичні проблеми для російського агресора.
“Бавовна” в Росії 18 січня — що відомо
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на об’єкті, який потрапив під удар Сил оборони України, зберігалися також нафтопродукти.
Після атаки на території підприємства зафіксовано пожежу.
Що важливо розуміти, вказана нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Наслідки атаки уточнюються.
Ба більше, відомо, що українські ударні дрони поцілили в радіолокаційну станцію “Небо-СВУ” на тимчасово окупованій Херсонщині.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що українські захисники завдаватимуть подібних ударів до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни.
Що відомо про атаку на нафтобазу РФ в Калузькій області
У ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по базі “Роснєфті”.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що він знаходиться у населеному пункті Людиново Калузької області РФ.
Після потужного удару на території бази спалахнула пожежа.
Окрім того, наголошується, що детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.
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