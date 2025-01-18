18 січня офіційно стало відомо, що армія РФ атакувала Свято-Андріївський Кафедральний Собор УПЦ МП у Запоріжжі.

Росія продовжує атакувати храми в Україні

Як повідомляє місцеве видання "5 редакція", російські загарбники під час ранкової атаки по Запоріжжю понівечили одну з релігійних споруд в місті, яка належить Українській православній церкві (МП).

Уламками пошкоджено дах споруди, купол, перекриття, посічено вікна та понівечено навчальні кімнати.

18 січня віряни зібралися на території храму і збирають уламки.

Згідно з останніми даними, обійшлося без загиблих.

Атака Росії на Запоріжжя та Київ — загинули та постраждали цивільні

Росія атакувала мирні міста та села України 39-ма ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окрім того, ворог застосував 4 балістичні ракети “Іскандер-М” /KN-23.

Сили ППО України збили 2 балістичні ракети та 24 дрони, запущені ворогом.

14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Вранці 18 січня росіяни вдарили по Києву. Станом на 07:00 ранку відомо про загибель щонайменше чотирьох цивільних, ще троє людей постраждали.

Про ситуацію у місті розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, унаслідок російського обстрілу в Запоріжжі 10 людей отримали поранення.