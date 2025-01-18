18 января официально стало известно, что армия РФ атаковала Свято-Андреевский Кафедральный Собор УПЦ МП в Запорожье.

Россия продолжает атаковать храмы в Украине

Как сообщает местное издание "5 редакция", российские захватчики во время утренней атаки по Запорожью изуродовали одно из религиозных построек в городе, принадлежащей Украинской православной церкви (МП).

Обломками повреждены крыша сооружения, купол, перекрытия, иссечены окна и изуродованы учебные комнаты.

18 января верующие собрались на территории храма и собирают обломки.

Согласно последним данным, обошлось без погибших.

Атака России на Запорожье и Киев — погибли и пострадали гражданские

Россия атаковала мирные города и села Украины 39-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Кроме того, враг применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М" / KN-23.

Силы ПВО Украины сбили 2 баллистических ракеты и 24 дрона, запущенные врагом.

14 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Утром 18 января россияне ударили по Киеву. По состоянию на 07:00 утра известно о гибели по меньшей мере четырех гражданских, еще три человека пострадали.

О ситуации в городе рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

По его словам, в результате российских обстрелов в Запорожье 10 человек получили ранения.