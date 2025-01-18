Украинские воины атаковали нефтебазу и средства ПВО в Тульской области РФ — видео

Ночью 18 января подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, атаковали федеральное государственное казенное учреждение "8 марта" в Тульской области.

"Бавовна" в России 18 января — что известно

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, на объекте, попавшем под удар Сил обороны Украины, хранились также нефтепродукты.

После атаки на территории предприятия зафиксирован пожар.

Что важно понимать, указанная нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Последствия атаки уточняются.

Более того, известно, что украинские ударные дроны попали в радиолокационную станцию "Небо-СВУ" на временно оккупированной Херсонщине.

Также ракетные войска Вооруженных Сил Украины нанесли огненное поражение по комплексу «Бук-М3» и радиолокационной станции 9С32М зенитного ракетного комплекса С-300, которые находились на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы повреждений уточняются, — сказано в сообщении. Поделиться

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что украинские защитники будут наносить подобные удары до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны.

Что известно об атаке на нефтебазу РФ в Калужской области

В ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по базе "Роснефти".

Генштаб ВСУ сообщает, что он находится в населенном пункте Человеково Калужской области РФ.

Данная нефтебаза входит в АО "Калуганефтепродукт" и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил России, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины. Поделиться

После мощного удара по территории базы вспыхнул пожар.

Кроме того, сообщается, что более подробная информация о результатах боевой работы уточняется.

Поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российского агрессора. Поделиться