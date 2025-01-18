Украинские воины атаковали нефтебазу и средства ПВО в Тульской области РФ — видео

Ночью 18 января подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, атаковали федеральное государственное казенное учреждение "8 марта" в Тульской области.
Главные тезисы
- Под удар попала российская нефтебаза, обеспечивающая армию РФ на оккупированных территориях.
- После атаки вспыхнул пожар на объекте, где хранились нефтепродукты, что может спровоцировать серьезные логистические проблемы для российского агрессора.
"Бавовна" в России 18 января — что известно
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, на объекте, попавшем под удар Сил обороны Украины, хранились также нефтепродукты.
После атаки на территории предприятия зафиксирован пожар.
Что важно понимать, указанная нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Последствия атаки уточняются.
Более того, известно, что украинские ударные дроны попали в радиолокационную станцию "Небо-СВУ" на временно оккупированной Херсонщине.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что украинские защитники будут наносить подобные удары до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны.
Что известно об атаке на нефтебазу РФ в Калужской области
В ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по базе "Роснефти".
Генштаб ВСУ сообщает, что он находится в населенном пункте Человеково Калужской области РФ.
После мощного удара по территории базы вспыхнул пожар.
Кроме того, сообщается, что более подробная информация о результатах боевой работы уточняется.
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