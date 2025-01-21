Дроны поразили авиационный завод в Смоленской области РФ — видео
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Дроны поразили авиационный завод в Смоленской области РФ — видео

Дроны поразили авиационный завод в Смоленской области РФ — видео
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Источник:  online.ua

В ночь на 21 января беспилотники атаковали объекты военной и критической инфраструктуры в России, в том числе Смоленский авиационный завод, производящий штурмовики Су-25.

Главные тезисы

  • Беспилотники совершили атаки на Смоленский авиационный завод и другие объекты в РФ в ночь на 21 января.
  • Украинские силы также атаковали нефтебазу в Воронежской области, что привело к масштабному пожару.
  • РФ заявила об уничтожении 55 украинских беспилотников в шести областях
  • Данные СМИ указывают на угрозу новых атак дронов в разных городах РФ, что привело к введению режима 'Ковер' в местных аэропортах.
  • Силы специальных операций Украины атаковали объект "Роснефти" в населенном пункте Лиски, Воронежской области, используя ударные дроны и вызывая масштабный пожар.

Дроны массированно атаковали несколько регионов РФ

Как сообщил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко, Смоленский авиационный завод тесно связан с другими предприятиями оборонного комплекса РФ, снабжая компонентами или участвуя в кооперации для создания современных авиационных систем.

РосСМИ также сообщают о взрывах на нефтеперерабатывающем заводе в городе Ярцево (Смоленская область). Также дроны атаковали нефтеперерабатывающую базу в городе Лиски Воронежской области.

В Министерстве обороны РФ заявили о якобы уничтожении 55 украинских беспилотников в шести областях:

22 дрона – над Брянской областью, 12 – над Ростовской, 10 – над Смоленской, 6 – над Воронежской, 4 – над Саратовской, 1 – над Курской.

Кроме того, по данным СМИ, в городах Казань и Ульяновск из-за угрозы новых атак в местных аэропортах был введен режим "Ковер", предусматривающий задержку рейсов на вылет и прилет.

Украинские силы атаковали нефтебазу "Лискинская" возле Воронежа

Украинские военные 16 января нанесли успешный удар по нефтебазе "Лискинская". Она входит в структуру "Роснефти", в Воронежской области РФ.

По информации Генштаба, в ночь на 16 января 2025 г. подразделения Сил специальных операций в координации с другими компонентами Сил обороны Украины атаковали объект "Роснефти" в населенном пункте Лиски, Воронежской области.

Зафиксировано попадание по меньшей мере трех ударных дронов. На объекте возник масштабный пожар.

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