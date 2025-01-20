Атака дронов. Нефтебаза в Воронежской области РФ снова пылает

Жители города Лески Воронежской области России вечером 20 января пожаловались на атаку беспилотников. В городе были слышны взрывы.

Нефтебаза в Лисках снова пылает после атаки дронов

Жители города Лиски Воронежской области пожаловались на атаку беспилотников. В городе были слышны взрывы.

По словам местных, было слышно по меньшей мере 4 взрыва и видно пламя в районе нефтебазы.

Позже глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что в Лискинском районе было обнаружено, уничтожено и подавлено несколько дронов. Однако в результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар продолжается. Поделиться

Украинские силы атаковали нефтебазу "Лискинская" возле Воронежа

Украинские военные 16 января нанесли успешный удар по нефтебазе "Лискинская". Она входит в структуру "Роснефти", в Воронежской области РФ.

По информации Генштаба, в ночь на 16 января 2025 г. подразделения Сил специальных операций в координации с другими компонентами Сил обороны Украины атаковали объект "Роснефти" в населенном пункте Лиски, Воронежской области.

Зафиксировано попадание по меньшей мере трех ударных дронов.