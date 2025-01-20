Атака дронов. Нефтебаза в Воронежской области РФ снова пылает

Жители города Лески Воронежской области России вечером 20 января пожаловались на атаку беспилотников. В городе были слышны взрывы.
Главные тезисы
- Жители города Лиски Воронежской области столкнулись с атакой беспилотников, приведшей к пожару на нефтебазе.
- Не удалось избежать пожара, однако жертв среди гражданского населения нет.
- По информации властей, несколько дронов были уничтожены после атаки, однако новое возгорание произошло из-за падения одного из них.
Нефтебаза в Лисках снова пылает после атаки дронов
Жители города Лиски Воронежской области пожаловались на атаку беспилотников. В городе были слышны взрывы.
По словам местных, было слышно по меньшей мере 4 взрыва и видно пламя в районе нефтебазы.
Позже глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что в Лискинском районе было обнаружено, уничтожено и подавлено несколько дронов. Однако в результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание.
Украинские силы атаковали нефтебазу "Лискинская" возле Воронежа
Украинские военные 16 января нанесли успешный удар по нефтебазе "Лискинская". Она входит в структуру "Роснефти", в Воронежской области РФ.
По информации Генштаба, в ночь на 16 января 2025 г. подразделения Сил специальных операций в координации с другими компонентами Сил обороны Украины атаковали объект "Роснефти" в населенном пункте Лиски, Воронежской области.
Зафиксировано попадание по меньшей мере трех ударных дронов.
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