Силы обороны поразили нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области РФ

Украинские военные нанесли успешный удар по нефтебазе "Лискинская". Она входит в структуру "Роснефти", в Воронежской области РФ.

Украинские силы атаковали нефтебазу "Лискинская" возле Воронежа

По информации Генштаба, в ночь на 16 января 2025 г. подразделения Сил специальных операций в координации с другими компонентами Сил обороны Украины атаковали объект "Роснефти" в населенном пункте Лиски, Воронежской области.

Зафиксировано попадание по меньшей мере трех ударных дронов. Поделиться

Силы спецопераций уточнили, что из-за атаки вспыхнул мощный пожар, охвативший несколько резервуаров.

Несколько резервуаров все еще пылают. В результате удара нанесен значительный ущерб инфраструктуре нефтебазы.

Нефтебаза использовалась для хранения горючего, которое снабжалось группировкой войск РФ, ведущих боевые действия против Украины.

В Воронежской области РФ до сих пор горит нефтебаза

Как сообщил местный губернатор, ночью территория трех районов области была атакована более 10 дронами, большинство из которых нанесли удар по нефтебазе в Лискинском районе.