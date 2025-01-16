Силы обороны поразили нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны поразили нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области РФ

Генштаб ВСУ
Силы обороны поразили нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области РФ
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Украинские военные нанесли успешный удар по нефтебазе "Лискинская". Она входит в структуру "Роснефти", в Воронежской области РФ.

Главные тезисы

  • Украинские военные нанесли успешный удар на нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области РФ.
  • Атака была проведена подразделениями Сил специальных операций с использованием ударных дронов, что повлекло за собой масштабный пожар и значительный ущерб инфраструктуре объекта.
  • Нефтебаза использовалась для снабжения горючего группировкой войск РФ, ведущих боевые действия против Украины.
  • Локальный губернатор сообщил об атаке свыше 10 дронов и многочисленных пожарных расчетов, работающих над погашением пожара на резервуарах.
  • Ситуация на нефтебазе "Лискинская" вызывает серьезную обеспокоенность из-за возможности дальнейшего обострения конфликта между Украиной и РФ.

Украинские силы атаковали нефтебазу "Лискинская" возле Воронежа

По информации Генштаба, в ночь на 16 января 2025 г. подразделения Сил специальных операций в координации с другими компонентами Сил обороны Украины атаковали объект "Роснефти" в населенном пункте Лиски, Воронежской области.

Зафиксировано попадание по меньшей мере трех ударных дронов.

Силы спецопераций уточнили, что из-за атаки вспыхнул мощный пожар, охвативший несколько резервуаров.

Несколько резервуаров все еще пылают. В результате удара нанесен значительный ущерб инфраструктуре нефтебазы.

Нефтебаза использовалась для хранения горючего, которое снабжалось группировкой войск РФ, ведущих боевые действия против Украины.

В Воронежской области РФ до сих пор горит нефтебаза

Как сообщил местный губернатор, ночью территория трех районов области была атакована более 10 дронами, большинство из которых нанесли удар по нефтебазе в Лискинском районе.

На начальном этапе тушения пожара усложнялась угроза повторных атак на объект. С огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Дополнительные силы направлены из двух соседних регионов, — заявил российский губернатор.

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