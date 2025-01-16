Под Воронежем РФ до сих пор не могут потушить пожар на нефтебазе после атаки дронов

В Лискинском районе Воронежской области всю ночь продолжалось тушение пожара на нефтебазе, возникшего в результате атаки беспилотников. По состоянию на утро борьба с огнем продолжается.
Главные тезисы
- Накануне произошла атака дронов на нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, вызвав пожар, который до сих пор не могут потушить.
- Пожарные расчеты продолжают борьбу с огнем на нескольких резервуарах под угрозой повторных атак.
- Силы обороны Украины нанесли самый масштабный удар по военным объектам России, поразив объекты в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.
- Среди объектов, пострадавших от ударов, включая нефтебазу в Энгельсе (Саратовская область) и химический завод в городе Сельцо (Брянская область).
- Для удара подразделения Украины привлекли Силы беспилотных систем, Силы спецопераций, Воздушные Силы и другие подразделения.
В Воронежской области РФ до сих пор горит нефтебаза
Как сообщил местный губернатор, ночью территория трех районов области была атакована более 10 дронами, большинство из которых нанесли удар по нефтебазе в Лискинском районе.
Силы обороны Украины нанесли самый масштабный удар по военным объектам РФ
В ночь на 14 января Силы обороны Украины нанесли самый массовый удар по военным объектам Российской Федерации, поразив цели на расстоянии до 1100 километров.
Атаки были совершены на военные объекты в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.
Объекты, попавшие под удар:
База хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе (Саратовская область):
Нефтебазу атаковали подразделения Сил беспилотных систем и Главного управления разведки Украины.
Возгорание, которое длилось 5 дней после предварительного удара, снова удалось возобновить.
Брянский химический завод (город Сельцо):
Стратегический объект, производящий боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, инженерные заряды и компоненты для крылатых ракет "Х-59".
На заводе зафиксирована вторичная детонация, продолжавшаяся несколько часов.
Уничтожены два зенитных ракетных комплекса — "Тор" и "Бук".
Саратовский нефтеперерабатывающий завод:
Нанесен удар, в результате которого начался масштабный пожар.
Завод "Казаньоргсинтез" (Татарстан):
Объект также пострадал от атаки, после чего вспыхнул пожар.
Для выполнения задания привлекались подразделения: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Ракетных войск, Воздушных Сил ВСУ, Главного управления разведки Минобороны, Службы безопасности Украины.
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