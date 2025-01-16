Под Воронежем РФ до сих пор не могут потушить пожар на нефтебазе после атаки дронов

В Лискинском районе Воронежской области всю ночь продолжалось тушение пожара на нефтебазе, возникшего в результате атаки беспилотников. По состоянию на утро борьба с огнем продолжается.

В Воронежской области РФ до сих пор горит нефтебаза

Как сообщил местный губернатор, ночью территория трех районов области была атакована более 10 дронами, большинство из которых нанесли удар по нефтебазе в Лискинском районе.

На начальном этапе тушения пожара усложнялась угроза повторных атак на объект. С огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Дополнительные силы направлены из двух соседних регионов, — заявил российский губернатор. Поделиться

Силы обороны Украины нанесли самый масштабный удар по военным объектам РФ

В ночь на 14 января Силы обороны Украины нанесли самый массовый удар по военным объектам Российской Федерации, поразив цели на расстоянии до 1100 километров.

Атаки были совершены на военные объекты в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.

Объекты, попавшие под удар:

База хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе (Саратовская область):

Нефтебазу атаковали подразделения Сил беспилотных систем и Главного управления разведки Украины.

Возгорание, которое длилось 5 дней после предварительного удара, снова удалось возобновить.

Брянский химический завод (город Сельцо):

Стратегический объект, производящий боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, инженерные заряды и компоненты для крылатых ракет "Х-59".

На заводе зафиксирована вторичная детонация, продолжавшаяся несколько часов.

Уничтожены два зенитных ракетных комплекса — "Тор" и "Бук".

Саратовский нефтеперерабатывающий завод:

Нанесен удар, в результате которого начался масштабный пожар.

Завод "Казаньоргсинтез" (Татарстан):

Объект также пострадал от атаки, после чего вспыхнул пожар.

Для выполнения задания привлекались подразделения: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Ракетных войск, Воздушных Сил ВСУ, Главного управления разведки Минобороны, Службы безопасности Украины.