В Татарстане горит нефтеперерабатывающий завод "Танеко" — видео
Категория
Проиcшествия
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В Татарстане горит нефтеперерабатывающий завод "Танеко" — видео

Татарстан
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Источник:  KOVALENKO

В Татарстане 11 января загорелся российский нефтеперерабатывающий завод "Танеко".

Главные тезисы

  • Пожар на нефтеперерабатывающем заводе “Танеко” в Татарстане вызван угрозой атаки дронов, что подчеркивает уязвимость инфраструктуры России.
  • Завод является ключевым объектом в обеспечении топливом российской армии, и пожар может повлиять на способность РФ вести военные операции.
  • Подобные атаки на нефтеперерабатывающие предприятия в Татарстане могут серьезно угрожать энергетической безопасности РФ.

В Татарстане горит нефтеперерабатывающий завод на фоне атаки дронов

Российские Telegram-каналы пишут, что, по предварительным данным, горит одна из колонн.

По словам очевидцев, сейчас с территории НПЗ эвакуируют сотрудников. Официально деталей о пожаре пока нет.

В то же время в Татарстане объявлена опасность атаки беспилотников. Соответствующие сообщения пришли местным жителям МЧС. Людей призывают оставаться дома и не подходить к окнам.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил "хлопок" в Татарстане.

В Татарстане попадание в НПЗ "Танеко". Это уже не первое попадание в этот НПЗ. «Танеко» является одним из самых крупных и современных НПЗ в РФ, с мощностью переработки более 16 миллионов тонн нефти в год.

Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

Руководитель Центра противодействия дезинформации

Коваленко отметил, что завод играет ключевую роль в обеспечении топливом русской армии. Выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность РФ вести интенсивную войну.

Прошлая атака беспилотника на НПЗ весной 2024 повредила установку первичной переработки на заводе. Расстояние от фронта более 1000 км.

Что известно о "бавовне" в Татарстане

23 мая 2024 года россияне заявили об атаке дронов на нефтеперерабатывающие предприятия Танеко и Таиф-НК в Нижнекамске в Татарстане.

Как отмечают росСМИ, дроны атаковали город Нижнекамской республики Татарстан.

В частности, сообщалось об эвакуации сотрудников казанского химического предприятия «Оргсинтез».

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