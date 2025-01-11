В Татарстане горит нефтеперерабатывающий завод "Танеко" — видео

В Татарстане 11 января загорелся российский нефтеперерабатывающий завод "Танеко".
Главные тезисы
- Пожар на нефтеперерабатывающем заводе “Танеко” в Татарстане вызван угрозой атаки дронов, что подчеркивает уязвимость инфраструктуры России.
- Завод является ключевым объектом в обеспечении топливом российской армии, и пожар может повлиять на способность РФ вести военные операции.
- Подобные атаки на нефтеперерабатывающие предприятия в Татарстане могут серьезно угрожать энергетической безопасности РФ.
В Татарстане горит нефтеперерабатывающий завод на фоне атаки дронов
Российские Telegram-каналы пишут, что, по предварительным данным, горит одна из колонн.
По словам очевидцев, сейчас с территории НПЗ эвакуируют сотрудников. Официально деталей о пожаре пока нет.
В то же время в Татарстане объявлена опасность атаки беспилотников. Соответствующие сообщения пришли местным жителям МЧС. Людей призывают оставаться дома и не подходить к окнам.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил "хлопок" в Татарстане.
Коваленко отметил, что завод играет ключевую роль в обеспечении топливом русской армии. Выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность РФ вести интенсивную войну.
Что известно о "бавовне" в Татарстане
23 мая 2024 года россияне заявили об атаке дронов на нефтеперерабатывающие предприятия Танеко и Таиф-НК в Нижнекамске в Татарстане.
Как отмечают росСМИ, дроны атаковали город Нижнекамской республики Татарстан.
В частности, сообщалось об эвакуации сотрудников казанского химического предприятия «Оргсинтез».
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