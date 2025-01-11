В Татарстане горит нефтеперерабатывающий завод "Танеко" — видео

В Татарстане горит нефтеперерабатывающий завод на фоне атаки дронов

Российские Telegram-каналы пишут, что, по предварительным данным, горит одна из колонн.

По словам очевидцев, сейчас с территории НПЗ эвакуируют сотрудников. Официально деталей о пожаре пока нет.

В то же время в Татарстане объявлена опасность атаки беспилотников. Соответствующие сообщения пришли местным жителям МЧС. Людей призывают оставаться дома и не подходить к окнам.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил "хлопок" в Татарстане.

В Татарстане попадание в НПЗ "Танеко". Это уже не первое попадание в этот НПЗ. «Танеко» является одним из самых крупных и современных НПЗ в РФ, с мощностью переработки более 16 миллионов тонн нефти в год. Андрей Коваленко Руководитель Центра противодействия дезинформации

Коваленко отметил, что завод играет ключевую роль в обеспечении топливом русской армии. Выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность РФ вести интенсивную войну.

Прошлая атака беспилотника на НПЗ весной 2024 повредила установку первичной переработки на заводе. Расстояние от фронта более 1000 км. Поделиться

Что известно о "бавовне" в Татарстане

23 мая 2024 года россияне заявили об атаке дронов на нефтеперерабатывающие предприятия Танеко и Таиф-НК в Нижнекамске в Татарстане.

Как отмечают росСМИ, дроны атаковали город Нижнекамской республики Татарстан.