У Татарстані горить нафтопереробний завод "Танеко" — відео
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У Татарстані горить нафтопереробний завод "Танеко" — відео

Татарстан
Джерело:  KOVALENKO

У Татарстані 11 січня загорівся російський нафтопереробний завод "Танеко". Надзвичайна ситуація сталася в місті Нижньокамськ на тлі загрози атаки БпЛА.

Головні тези:

  • Пожежа на нафтопереробному заводі “Танеко” у Татарстані викликана загрозою атаки дронів.
  • Завод є одним із найбільших і найсучасніших нафтопереробних підприємств у РФ.
  • Пожежа на заводі може позначитися на здатність РФ вести війну через забезпечення паливом російської армії.

У Татарстані палає нафтопереробний завод на тлі атаки дронів

Російські Telegram-канали. пишуть, що, за попередніми даними, горить одна з колон. Також звучить повітряна тривога.

За словами очевидців, зараз із території НПЗ евакуюють співробітників. Офіційно деталей про пожежу поки що немає.

Водночас у Татарстані оголошено небезпеку атаки безпілотників. Відповідні повідомлення прийшли місцевим жителям від МНС. Людей закликають залишатися вдома і не підходити до вікон.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив “бавовну” у Татарстані.

У Татарстані влучання в НПЗ «Танеко». Це вже не перше влучання в цей НПЗ. «Танеко» є одним із найбільших і найсучасніших НПЗ у РФ, з потужністю переробки понад 16 мільйонів тонн нафти на рік.

Андрій Коваленко

Андрій Коваленко

Керівник Центру протидії дезінформації

Коваленко зазначив, що завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії. Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність РФ вести інтенсивну війну.

Минула атака безпілотника на НПЗ весною 2024 року пошкодила установку первинної переробки на заводі. Відстань від фронту понад 1000 км.

Що відомо про “бавовну” в Татарстані

23 травня 2024 року росіяни заявили про атаку дронів на нафтопереробні підприємства “Танеко” та Таїф-НК у Нижньокамську в Татарстані.

Як зазначають росЗМІ, дрони атакували місто Ніжньокамськ республіки Татарстан.

Зокрема повідомлялось про евакуацію співробітників казанського хімічного підприємства «Оргсинтез».

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