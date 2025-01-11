У Татарстані горить нафтопереробний завод "Танеко" — відео

У Татарстані 11 січня загорівся російський нафтопереробний завод "Танеко". Надзвичайна ситуація сталася в місті Нижньокамськ на тлі загрози атаки БпЛА.
Головні тези:
- Пожежа на нафтопереробному заводі “Танеко” у Татарстані викликана загрозою атаки дронів.
- Завод є одним із найбільших і найсучасніших нафтопереробних підприємств у РФ.
- Пожежа на заводі може позначитися на здатність РФ вести війну через забезпечення паливом російської армії.
У Татарстані палає нафтопереробний завод на тлі атаки дронів
Російські Telegram-канали. пишуть, що, за попередніми даними, горить одна з колон. Також звучить повітряна тривога.
За словами очевидців, зараз із території НПЗ евакуюють співробітників. Офіційно деталей про пожежу поки що немає.
Водночас у Татарстані оголошено небезпеку атаки безпілотників. Відповідні повідомлення прийшли місцевим жителям від МНС. Людей закликають залишатися вдома і не підходити до вікон.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив “бавовну” у Татарстані.
Коваленко зазначив, що завод відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії. Вибивання НПЗ та нафтобаз напряму впливає на здатність РФ вести інтенсивну війну.
Що відомо про “бавовну” в Татарстані
23 травня 2024 року росіяни заявили про атаку дронів на нафтопереробні підприємства “Танеко” та Таїф-НК у Нижньокамську в Татарстані.
Як зазначають росЗМІ, дрони атакували місто Ніжньокамськ республіки Татарстан.
Зокрема повідомлялось про евакуацію співробітників казанського хімічного підприємства «Оргсинтез».
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