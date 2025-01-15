В Волгограде РФ вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Волгограде РФ вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе — видео

В Волгограде РФ вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе — видео
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Источник:  online.ua

На нефтеперерабатывающем заводе компании "ЛУКойл" в Волгограде 15 января произошел масштабный пожар. Предварительной причиной стали технические неисправности.

Главные тезисы

  • Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде произошел из-за технических неисправностей, без жертв и пострадавших.
  • Удар сил обороны Украины был самым масштабным и охватил военные объекты в разных регионах РФ.
  • Среди попавших под удар объектов были нефтебаза в Саратовской области, химический завод в Брянской области и другие.
  • Атаки привели к возгоранию пожара на некоторых объектах, что привело к значительным материальным убыткам.
  • Украинские военные привлекали разные подразделения для выполнения удара, среди которых Силы беспилотных систем, Ракетные войска и другие.

Масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде. Что известно

Как отмечают росСМИ, около 04:00 по местному времени в Красноармейском районе Волгограда на заводе вспыхнула установка №18 и два теплообменника.

Местные жители сообщали о взрыве, предшествующем пожару.

Российские службы подтвердили факт пожара, однако утверждают, что его причиной стали внутренние технические неисправности на предприятии. Они исключают версию внешнего воздействия.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Точные причины инцидента выясняются, но уже известно, что возгорание возникло из-за внештатной ситуации, не связанной с внешними факторами, — заявили в российских экстренных службах.

Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде является важным объектом топливной инфраструктуры России, и подобные инциденты могут повлиять на его производственные мощности.

Силы обороны Украины нанесли самый масштабный удар по военным объектам РФ

Атаки были совершены на военные объекты в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.

Объекты, попавшие под удар:

База хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе (Саратовская область):

  • Нефтебазу атаковали подразделения Сил беспилотных систем и Главного управления разведки Украины.

  • Возгорание, которое длилось 5 дней после предварительного удара, снова удалось возобновить.

Брянский химический завод (город Сельцо):

  • Стратегический объект, производящий боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, инженерные заряды и компоненты для крылатых ракет "Х-59".

  • На заводе зафиксирована вторичная детонация, продолжавшаяся несколько часов.

  • Уничтожены два зенитных ракетных комплекса — "Тор" и "Бук".

Саратовский нефтеперерабатывающий завод:

  • Нанесен удар, в результате которого начался масштабный пожар.

Завод "Казаньоргсинтез" (Татарстан):

  • Объект также пострадал от атаки, после чего вспыхнул пожар.

Для выполнения задания привлекались подразделения: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Ракетных войск, Воздушных Сил ВСУ, Главного управления разведки Минобороны, Службы безопасности Украины.

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