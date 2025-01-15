У Волгограді РФ спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі — відео

На нафтопереробному заводі компанії "Лукойл" у Волгограді 15 січня сталася масштабна пожежа. Попередньою причиною стали технічні несправності.

Масштабна пожежа на нафтопереробному заводі у Волгограді. Що відомо

Як зазначають росЗМІ, близько 04:00 за місцевим часом у Красноармійському районі Волгограда на заводі спалахнула установка №18 і два теплообмінники.

Місцеві жителі повідомляли про вибух, який передував пожежі.

Російські служби підтвердили факт пожежі, проте стверджують, що її причиною стали внутрішні технічні несправності на підприємстві. Вони виключають версію зовнішнього впливу.

На цей момент пожежу ліквідовано. Загиблих і постраждалих немає. Точні причини інциденту з'ясовуються, але вже відомо, що загоряння виникло через позаштатну ситуацію, яка не пов'язана із зовнішніми факторами, — заявили у російських екстрених службах. Поширити

Нафтопереробний завод у Волгограді є важливим об’єктом паливної інфраструктури Росії, і подібні інциденти можуть вплинути на його виробничі потужності.

Сили оборони України здійснили наймасштабніший удар по військових об’єктах РФ

Атаки були здійснені на військові об’єкти в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

Об’єкти, які потрапили під удар:

База зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі (Саратовська область):

Нафтобазу атакували підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки України.

Займання, яке тривало 5 днів після попереднього удару, знову вдалося відновити.

Брянський хімічний завод (місто Сєльцо):

Стратегічний об’єкт, який виготовляє боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, інженерні заряди та компоненти для крилатих ракет "Х-59".

На заводі зафіксовано вторинну детонацію, що тривала кілька годин.

Знищено два зенітні ракетні комплекси — "Тор" і "Бук".

Саратовський нафтопереробний завод:

Завдано удару, внаслідок якого розпочалася масштабна пожежа.

Завод "Казаньоргсинтез" (Татарстан):

Об’єкт також постраждав від атаки, після чого спалахнула пожежа.

Для виконання завдання залучалися підрозділи: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Ракетних військ, Повітряних Сил ЗСУ, Головного управління розвідки Міноборони,Служби безпеки України.