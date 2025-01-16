Під Воронежем РФ досі не можуть загасити пожежу на нафтобазі після атаки дронів

У Ліскінському районі Воронезької області всю ніч тривало гасіння пожежі на нафтобазі, яка виникла внаслідок атаки безпілотників. Станом на ранок боротьба з вогнем триває.
Головні тези:
- Напередодні сталася атака дронів на нафтобазу в Ліскінському районі Воронезької області, спричинивши пожежу, яку досі не можуть загасити.
- Пожежні розрахунки продовжують боротьбу з вогнем на кількох резервуарах під погрозою повторних атак.
- Сили оборони України нанесли наймасштабніший удар по військових об’єктах Росії, ураживши об'єкти у Брянській, Саратовській, Тульській областях та Татарстані.
- Серед об’єктів, які постраждали від ударів, у числі нафтобаза в Енгельсі (Саратовська область) та хімічний завод у місті Сєльцо (Брянська область).
- Для виконання удару підрозділи України залучили Сили безпілотних систем, Сили спецоперацій, Повітряні Сили та інші підрозділи.
У Воронезькій області РФ досі палає нафтобаза
Як повідомив місцевий губернатор, вночі територія трьох районів області була атакована понад 10 дронами, більшість із яких завдали удару по нафтобазі в Ліскінському районі.
Сили оборони України здійснили наймасштабніший удар по військових об’єктах РФ
У ніч на 14 січня Сили оборони України завдали наймасовішого удару по військових об’єктах Російської Федерації, уразивши цілі на відстані до 1100 кілометрів.
Атаки були здійснені на військові об’єкти в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.
Об’єкти, які потрапили під удар:
База зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі (Саратовська область):
Нафтобазу атакували підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки України.
Займання, яке тривало 5 днів після попереднього удару, знову вдалося відновити.
Брянський хімічний завод (місто Сєльцо):
Стратегічний об’єкт, який виготовляє боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, інженерні заряди та компоненти для крилатих ракет "Х-59".
На заводі зафіксовано вторинну детонацію, що тривала кілька годин.
Знищено два зенітні ракетні комплекси — "Тор" і "Бук".
Саратовський нафтопереробний завод:
Завдано удару, внаслідок якого розпочалася масштабна пожежа.
Завод "Казаньоргсинтез" (Татарстан):
Об’єкт також постраждав від атаки, після чого спалахнула пожежа.
Для виконання завдання залучалися підрозділи: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Ракетних військ, Повітряних Сил ЗСУ, Головного управління розвідки Міноборони,Служби безпеки України.
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