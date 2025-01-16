Під Воронежем РФ досі не можуть загасити пожежу на нафтобазі після атаки дронів

У Ліскінському районі Воронезької області всю ніч тривало гасіння пожежі на нафтобазі, яка виникла внаслідок атаки безпілотників. Станом на ранок боротьба з вогнем триває.

У Воронезькій області РФ досі палає нафтобаза

Як повідомив місцевий губернатор, вночі територія трьох районів області була атакована понад 10 дронами, більшість із яких завдали удару по нафтобазі в Ліскінському районі.

На початковому етапі гасіння пожежі ускладнювала загроза повторних атак на об'єкт. Наразі з вогнем на кількох резервуарах борються посилені пожежні розрахунки: десятки одиниць техніки та два пожежних потяги. Додаткові сили спрямовано з двох сусідніх регіонів, — заявив російський губернатор. Поширити

Сили оборони України здійснили наймасштабніший удар по військових об’єктах РФ

У ніч на 14 січня Сили оборони України завдали наймасовішого удару по військових об’єктах Російської Федерації, уразивши цілі на відстані до 1100 кілометрів.

Атаки були здійснені на військові об’єкти в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

Об’єкти, які потрапили під удар:

База зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі (Саратовська область):

Нафтобазу атакували підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки України.

Займання, яке тривало 5 днів після попереднього удару, знову вдалося відновити.

Брянський хімічний завод (місто Сєльцо):

Стратегічний об’єкт, який виготовляє боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, інженерні заряди та компоненти для крилатих ракет "Х-59".

На заводі зафіксовано вторинну детонацію, що тривала кілька годин.

Знищено два зенітні ракетні комплекси — "Тор" і "Бук".

Саратовський нафтопереробний завод:

Завдано удару, внаслідок якого розпочалася масштабна пожежа.

Завод "Казаньоргсинтез" (Татарстан):

Об’єкт також постраждав від атаки, після чого спалахнула пожежа.

Для виконання завдання залучалися підрозділи: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Ракетних військ, Повітряних Сил ЗСУ, Головного управління розвідки Міноборони,Служби безпеки України.