Сили оборони уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області РФ

Генштаб ЗСУ
Сили оборони уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області РФ

Українські військові завдали успішного удару по нафтобазі "Ліскінська". Вона входить до структури "Роснєфті", у Воронезькій області РФ.

Головні тези:

  • Українські військові здійснили успішний удар на нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області РФ.
  • Атака була проведена підрозділами Сил спеціальних операцій з використанням ударних дронів, що спричинило масштабну пожежу та значну шкоду інфраструктурі об'єкта.
  • Нафтобаза використовувалася для постачання пального угрупованням військ РФ, які ведуть бойові дії проти України.
  • Локальний губернатор повідомив про атаку понад 10 дронами та численні пожежні розрахунки, які працюють над загашенням пожежі на резервуарах.
  • Ситуація на нафтобазі “Ліскінська” викликає серйозне занепокоєння через можливість подальшого загострення конфлікту між Україною та РФ.

Українські сили атакували нафтобазу "Ліскінська" біля Воронежа

За інформацією Генштабу, в ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій у координації з іншими компонентами Сил оборони України атакували об’єкт "Роснєфті" в населеному пункті Лиски, Воронезької області.

Зафіксовано влучання щонайменше трьох ударних дронів. На об’єкті виникла масштабна пожежа.

Сили спецоперацій уточнили, що через атаку спалахнула потужна пожежа, яка охопила кілька резервуарів.

Декілька резервуарів досі палають. Внаслідок удару завдано значної шкоди інфраструктурі нафтобази.

Нафтобаза використовувалася для зберігання пального, яке постачалося угрупованням військ РФ, що ведуть бойові дії проти України.

У Воронезькій області РФ досі палає нафтобаза

Як повідомив місцевий губернатор, вночі територія трьох районів області була атакована понад 10 дронами, більшість із яких завдали удару по нафтобазі в Ліскінському районі.

На початковому етапі гасіння пожежі ускладнювала загроза повторних атак на об'єкт. Наразі з вогнем на кількох резервуарах борються посилені пожежні розрахунки: десятки одиниць техніки та два пожежних потяги. Додаткові сили спрямовано з двох сусідніх регіонів, — заявив російський губернатор.

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