Атака дронів. Нафтобаза у Воронезькій області РФ знову палає

Жителі міста Ліски Воронезької області Росії ввечері 20 січня поскаржились на атаку безпілотників. У місті було чути вибухи.
Головні тези:
- У Лісках Воронезької області відбулась атака безпілотників, що призвела до пожежі на нафтобазі.
- За попередніми даними, у результаті атаки не вдалося уникнути пожежі, але жертв серед цивільного населення немає.
- Пожежа на нафтобазі продовжується.
Нафтобаза у Лісках знову палає після атаки дронів
Жителі міста Ліски Воронезької області поскаржились на атаку безпілотників. У місті було чути вибухи.
За словами місцевих було чути щонайменше 4 вибухи і видно полум'я в районі нафтобази.
Пізніше голова Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в Ліскінському районі було виявлено, знищено і придушено кілька дронів. Однак внаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове загоряння.
Українські сили атакували нафтобазу "Ліскінська" біля Воронежа
Українські військові 16 січня завдали успішного удару по нафтобазі "Ліскінська". Вона входить до структури "Роснєфті", у Воронезькій області РФ.
За інформацією Генштабу, в ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій у координації з іншими компонентами Сил оборони України атакували об’єкт "Роснєфті" в населеному пункті Лиски, Воронезької області.
Зафіксовано влучання щонайменше трьох ударних дронів. На об’єкті виникла масштабна пожежа.
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