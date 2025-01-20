Атака дронів. Нафтобаза у Воронезькій області РФ знову палає

Жителі міста Ліски Воронезької області Росії ввечері 20 січня поскаржились на атаку безпілотників. У місті було чути вибухи.

Нафтобаза у Лісках знову палає після атаки дронів

Жителі міста Ліски Воронезької області поскаржились на атаку безпілотників. У місті було чути вибухи.

За словами місцевих було чути щонайменше 4 вибухи і видно полум'я в районі нафтобази.

Пізніше голова Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в Ліскінському районі було виявлено, знищено і придушено кілька дронів. Однак внаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове загоряння.

За попередніми даними, постраждалих немає. Пожежа продовжується. Поширити

Українські сили атакували нафтобазу "Ліскінська" біля Воронежа

Українські військові 16 січня завдали успішного удару по нафтобазі "Ліскінська". Вона входить до структури "Роснєфті", у Воронезькій області РФ.

За інформацією Генштабу, в ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій у координації з іншими компонентами Сил оборони України атакували об’єкт "Роснєфті" в населеному пункті Лиски, Воронезької області.

Зафіксовано влучання щонайменше трьох ударних дронів. На об’єкті виникла масштабна пожежа.