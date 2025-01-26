Сили оборони вдруге уразили Рязанський НПЗ та пункт управління на Курщині

Сили оборони України вдруге за тиждень завдали удару по нафтопереробному заводу в Рязанській області. Також наші бійці атакували передовий пункт управління російських військ у Курській області.
Головні тези:
- Українські сили оборони провели успішний удар по нафтопереробному заводу в Рязанській області, який забезпечує паливом російську окупаційну армію.
- Також зафіксовано атаку на передовий пункт управління російських військ у Курській області з боку українських ракетних військ.
- Після ударів були зафіксовані вибухи та пожежа на Рязанському НПЗ, яке є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Росії.
- Подібний удар зафіксовано вже вдруге за тиждень, що є частиною стратегії українських військ.
- Атака дронів по Рязанському НПЗ може призвести до значних збиток для російського військового потенціалу, оскільки завод виробляє паливо для військової авіації.
Генштаб підтвердив удар по Рязанському НПЗ
Як зазначається, у ніч на 26 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони атакували об'єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка забезпечує паливом російську окупаційну армію.
Після удару на місці було зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.
Крім того, українські ракетні війська нещодавно завдали удару по передовому пункту управління оперативної групи Тихоокеанського флоту РФ у районі населеного пункту Корєнєво, Курська область.
Наразі триває уточнення масштабів пошкоджень і наслідків атаки.
Що відомо про атаку дронів на нафтобазу у Рязані
Місцеві мешканці та російські ЗМІ писали про гучні вибухи на заводі.
Приблизно в цей час ситуацію прокоментував губернатор Рязанської області Павло Малков. Він заявив, що безпілотний літальний апарат нібито був збитий, постраждалих немає, а матеріальні збитки наразі оцінюються.
Одночасно в російських Telegram-каналах почали з’являтися кадри, на яких видно пожежу на місцевому нафтопереробному заводі.
Українські OSINT-фахівці припускають, що дрони влучити могли в одну із цистерн.
Рязанський НПЗ — один з найбільших в Росії з потужністю переробки 17 млн тонн нафти на рік.
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