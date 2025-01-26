Сили оборони вдруге уразили Рязанський НПЗ та пункт управління на Курщині

Сили оборони України вдруге за тиждень завдали удару по нафтопереробному заводу в Рязанській області. Також наші бійці атакували передовий пункт управління російських військ у Курській області.

Генштаб підтвердив удар по Рязанському НПЗ

Як зазначається, у ніч на 26 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони атакували об'єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка забезпечує паливом російську окупаційну армію.

Після удару на місці було зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

Це вже другий удар по цьому НПЗ за останній тиждень. Генштаб наголошує, що Рязанський НПЗ входить до четвірки найбільших нафтопереробних підприємств Росії та виробляє, зокрема, дизельне пальне і реактивне паливо ТС-1, яке використовується військовою авіацією РФ. Поширити

Крім того, українські ракетні війська нещодавно завдали удару по передовому пункту управління оперативної групи Тихоокеанського флоту РФ у районі населеного пункту Корєнєво, Курська область.

Наразі триває уточнення масштабів пошкоджень і наслідків атаки.

Що відомо про атаку дронів на нафтобазу у Рязані

Місцеві мешканці та російські ЗМІ писали про гучні вибухи на заводі.

Приблизно в цей час ситуацію прокоментував губернатор Рязанської області Павло Малков. Він заявив, що безпілотний літальний апарат нібито був збитий, постраждалих немає, а матеріальні збитки наразі оцінюються.

Одночасно в російських Telegram-каналах почали з’являтися кадри, на яких видно пожежу на місцевому нафтопереробному заводі.

Українські OSINT-фахівці припускають, що дрони влучити могли в одну із цистерн.