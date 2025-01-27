Дрони атакували НПЗ у Тверській області РФ — відео

У ніч на 27 січня у Тверській області РФ пролунали вибухи. Повідомляється, що безпілотники намагалися атакувати місцеву нафтобазу.
Головні тези:
- Безпілотники атакували нафтобазу у Тверській області РФ, спровокувавши вибухи.
- Російське ППО знищило та перехопило 32 дрони в ході атаки.
- Удари по Рязанському НПЗ вже стали повторними за останній тиждень.
- Рязанський НПЗ виробляє дизельне пальне та реактивне паливо для військової авіації РФ.
- Наразі тривають дослідження щодо інциденту з дронами та аналізу шкоди, завданої нафтобазі у Тверській області.
Що відомо про атаку дронів на нафтобазу у Тверській області РФ
Як зазначають росЗМІ, очевидці зазначали, що чули характерний звук безпілотних літальних апаратів, після чого було зафіксовано роботу систем протиповітряної оборони (ППО).
За словами губернатора Ігоря Рудені, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а також не зафіксовано жодних руйнувань.
Натомість у російському відомстві зазначили, що їхня ППО нібито знищила й перехопила 32 БпЛА.
Зокрема, 15 — над територією Воронезької області; 11 — над територією Бєлгородської області; чотири — над територією Курської області; по одному — над територіями Орловської та Тверської областей.
Сили оборони вдруге уразили Рязанський НПЗ та пункт управління на Курщині
Як зазначається, у ніч на 26 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони атакували об'єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка забезпечує паливом російську окупаційну армію.
Після удару на місці було зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.
Крім того, українські ракетні війська нещодавно завдали удару по передовому пункту управління оперативної групи Тихоокеанського флоту РФ у районі населеного пункту Корєнєво, Курська область.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-