Дроны атаковали НПЗ в Тверской области РФ — видео
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Дроны атаковали НПЗ в Тверской области РФ — видео

Дроны атаковали НПЗ в Тверской области РФ — видео
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Источник:  online.ua

В ночь на 27 января в Тверской области РФ раздались взрывы. Сообщается, что беспилотники пытались атаковать местную нефтебазу.

Главные тезисы

  • Беспилотники атаковали нефтебазу в Тверской области РФ, спровоцировав взрывы.
  • Российское ПВО уничтожило и перехватило 32 дрона в ходе атаки.
  • Удары по Рязанскому НПЗ уже стали повторными за последнюю неделю.
  • Рязанский НПЗ производит дизельное горючее и реактивное топливо для военной авиации РФ.
  • В настоящее время продолжаются исследования по инциденту с дронами и анализу ущерба, нанесенного нефтебазе в Тверской области.

Что известно об атаке дронов на нефтебазу в Тверской области РФ

Очевидцы отмечали, что слышали характерный звук беспилотных летательных аппаратов, после чего была зафиксирована работа систем противовоздушной обороны (ПВО).

По словам губернатора Игоря Рудени, в результате инцидента никто не пострадал, а также не зафиксировано никаких разрушений.

В российском ведомстве отметили, что их ПВО якобы уничтожило и перехватило 32 БпЛА.

В частности, 15 — над территорией Воронежской области; 11 — над территорией Белгородской области; четыре — над территорией Курской области; по одному — над территориями Орловской и Тверской областей.

Силы обороны во второй раз поразили Рязанский НПЗ и пункт управления в Курщине.

Как отмечается, в ночь на 26 января подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Минобороны атаковали объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", обеспечивающей топливом российскую оккупационную армию.

После удара на месте были зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

Это уже второй удар по этому НПЗ за последнюю неделю. Генштаб отмечает, что Рязанский НПЗ входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и производит, в частности, дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1 , используемое военной авиацией РФ.

Кроме того, украинские ракетные войска недавно нанесли удар по передовому пункту управления оперативной группы Тихоокеанского флота РФ в районе населенного пункта Корнево, Курская область.

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